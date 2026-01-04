  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۷

وزیر دفاع ونزوئلا: نیروهای مسلح برای تضمین حاکمیت بسیج شده‌اند

وزیر دفاع ونزوئلا در سخنانی تصریح کرد: نیروهای مسلح در سراسر کشور برای تضمین حاکمیت بسیج شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ولادیمیر پادرینو لوپز»، وزیر دفاع ونزوئلا امروز یکشنبه اعلام کرد: تعداد زیادی از تیم امنیتی رئیس جمهور مادورو در عملیات آمریکا کشته شدند.

وزیر دفاع ونزوئلا در این خصوص ادامه داد: نیروهای مسلح در سراسر کشور برای تضمین حاکمیت بسیج شده‌اند.

پس از ماه‌ها لشکرکشی و تحرکات نظامی آمریکا در دریای کارائیب، بامداد شنبه نیروهای مسلح این کشور با فرمان ترامپ تجاوز مستقیم به خاک ونزوئلا انجام دادند و بنا بر گزارش‌ها چندین مرکز مهم نظامی را به شدت موشکباران کردند.

همزمان رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا به همراه همسرش در جریان عملیاتی ویژه بازداشت شده‌اند.

    • IR ۲۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      هرامریکایی وارد خاک ونزوئلا بشود باید بکشید

