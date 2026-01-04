مهدی عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: احداث میدان آئینی شهر بوشهر در میدان رئیسعلی دلواری همجوار با ساحل و ایجاد گذر مشاهیر از میدان رئیسعلی تا میدان المپیک، از مهمترین طرحهای در دست اجرا هستند که با هدف احیای هویت فرهنگی و تقویت فضای گردشگری شهری انجام میگیرند.
عابدی با اشاره به نقش مهم این فضاها در تقویت ارتباط مردم با تاریخ و مفاخر بوشهر گفت: میدان آئینی بوشهر به عنوان مکانی برای برگزاری آئینها، مناسبتها و رویدادهای محلی طراحی شده است تا تعامل اجتماعی شهروندان افزایش یافته و جلوههای فرهنگی شهر بیش از پیش نمایان شود.
وی افزود: در گذر مشاهیر نیز قرار است نام و یاد چهرههای برجسته بوشهری در عرصههای هنر، ورزش، علم، مقاومت، تجارت و بازرگانی زنده بماند تا نسل جوان با افتخارات گذشته پیوند عمیقتری برقرار کند.
مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر، در ادامه از تدوین برنامههای متنوع و همهشمول برای هفته نکوداشت بوشهر خبر داد و اظهار داشت: در هفته نکوداشت بوشهر تلاش کرده ایم با استفاده از ظرفیت هنرمندان، ورزشکاران، نخبگان و اقشار مختلف مردم، برنامههایی طراحی کنیم که اختصاص به یک گروه خاص نداشته باشد؛ بلکه هر شهروندی بتواند در آن سهمی داشته باشد.
به گفته وی، این برنامهها شامل جشنوارههای بومی، نمایشگاههای فرهنگی، اجرای برنامههای کودک و نوجوان، و آئینهای تقدیر از فرهیختگان و نامآوران بوشهر خواهد بود.
عابدی تأکید کرد: هدف اصلی سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری، ایجاد شهری پویا، انسانمحور و برخوردار از نشاط اجتماعی است و تلاش میکنیم با اجرای پروژههای فرهنگی ماندگار، مسیر توسعه فرهنگی بوشهر را با مشارکت مردم ادامه دهیم.
