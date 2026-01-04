بردبار نسب: بصیرت شرط عبور از جنگ شناختی و تحقق اقتدار است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بردبار نسب ظهر یکشنبه در مراسم هفته بصیرت و هفته مقاومت، بر ضرورت شناخت مبنایی و عمیق از مسائل کشور تأکید کرد و گفت: بصیرت به معنای قدرت تشخیص تصمیم صحیح در شرایط مختلف است و این مهم تنها با شناخت درست و همهجانبه از واقعیتهای کشور حاصل میشود.
وی با بیان اینکه مسائل کشور باید بهصورت دقیق شناخته شود تا تحلیل درستی از شرایط به دست آید، افزود: در حوزههای نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و دیپلماسی باید همزمان و همگام با یکدیگر حرکت کنیم. اگر در یک عرصه مانند نظامی قدرتمند باشیم اما در حوزه اقتصادی دچار ضعف شویم، این ضعف سایر بخشها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. اقتدار و پیشرفت واقعی زمانی محقق میشود که همه این ساحتها با هم تقویت شوند.
معاون سیاسی سپاه امام صادق علیهالسلام استان بوشهر با اشاره به جنگ شناختی دشمن، گفت: دشمن سرمایهگذاری گستردهای در این حوزه انجام داده و تلاش میکند با ایجاد اختلال ذهنی، تصمیمسازی و ادراک مردم را هدف قرار دهد.
شهید سلیمانی الگویی موفق
وی افزود: یکی از الگوهای موفق مقابله با این راهبرد دشمن، شهید حاج قاسم سلیمانی بود که با تشکیل هستههای مقاومت در کشورهای مختلف، به ملتها آموخت چگونه از خود، هویت و جامعهشان دفاع کنند و همین رویکرد، تأثیرگذاری عمیقی در کشورهایی مانند عراق و منطقه بر جای گذاشت.
بردبار نسب با اشاره به تحولات بینالمللی و نشانههای افول قدرت آمریکا تصریح کرد: وضعیت کشورهایی مانند ونزوئلا و اقدامات اخیر آمریکا نشان میدهد روند افول این قدرت آغاز شده است.
وی ادامه داد: آمریکا با کاهش نفوذ خود در شرق و افزایش قدرت چین، تلاش میکند تمرکز بیشتری بر غرب و حوزه آمریکای لاتین داشته باشد و از کشورهای پیرامونی خود آغاز کرده است؛ کشورهایی مانند ونزوئلا، کوبا و دیگر کشورهای آمریکای مرکزی در این مسیر هدف قرار گرفتهاند.
معاون سیاسی سپاه امام صادق علیهالسلام استان بوشهر با اشاره به تحولات امنیتی منطقه گفت: در جنگ ۱۲ روزه، زمانی که دشمن توان واقعی جمهوری اسلامی را مشاهده کرد، از روز سوم رژیم صهیونیستی و حامیانش بهدنبال آتشبس بودند و در نهایت آمریکا بهصورت مستقیم وارد ماجرا شد، اما نتیجه آن، وارد شدن ضربات سنگین به رژیم صهیونیستی بود.
وی با تأکید بر نقش مردم، بازاریان و اصناف بهعنوان پشتوانه نظام اسلامی، اظهار کرد: دشمن تلاش میکند با تحریک اعتراضات و گسترش نارضایتیها، زمینه ورود عناصر تجزیهطلب را فراهم کند، اما تجربه نشان داده که مردم هوشیارانه در برابر این توطئهها ایستادهاند. دشمن میداند توان حمله مستقیم به کشور را ندارد، چرا که هزینههای سنگینی برای او به همراه خواهد داشت.
اهمیت مطالبهگری آگاهانه
بردبار نسب گفت: در عرصه اقتصادی نیازمند تلاش مضاعف هستیم؛ هم از سوی مسئولان و هم با همراهی مردم. مسئولان باید با پیگیری مستمر و پرکاری، امور مردم را به بهترین شکل پیش ببرند. مردم در بزنگاههایی مانند اصلاح قیمت بنزین همراهی خوبی نشان دادند، اما این همراهی نیازمند پاسخ مناسب مسئولان برای کاهش فشارهای معیشتی است.
وی با تأکید بر اهمیت مطالبهگری آگاهانه افزود: مطالبه و اعتراض اگر از روی آگاهی باشد، بهترین کمک به دولت و کشور است. دشمن بهدنبال ناامیدسازی جامعه است و در این میان نقش نخبگان اقتصادی و رسانهای در آگاهیبخشی به مردم بسیار حیاتی است.
معاون سیاسی سپاه امام صادق علیهالسلام استان بوشهر با اشاره به تهاجم رسانهای دشمن گفت: دشمن با استفاده از ابزارهای نوین و هوش مصنوعی بهدنبال ترویج الگوهای فکری مخرب، تضعیف فرهنگ ایثار و شهادت و زدودن مؤلفههای قدرت از جامعه اسلامی است.
وی تصریح کرد: فرهنگ ایثار و شهادت یک شعار کلیشهای نیست؛ بلکه فرهنگی زنده و پیشبرنده است که هر جامعهای به آن پایبند باشد، به پیشرفت و موفقیت خواهد رسید. این فرهنگ، امیدآفرین است و ما را به مشارکت منطقی، مسئولانه و پیروزی آگاهانه در مسیر آینده کشور دعوت میکند.
