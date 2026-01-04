  1. استانها
بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه تا ظهر دوشنبه، خلیج فارس همچنان مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود، گفت: دمای هوا نیز طی این مدت کاهش محسوسی خواهد یافت.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد شمال غربی تا ظهر دوشنبه، خلیج فارس همچنان مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای روی دریا دور از انتظار نیست؛ دمای هوا نیز طی این مدت کاهش محسوسی خواهد یافت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، گاهی گردوخاک و در نواحی غیر ساحلی احتمال مه صبحگاهی خواهد بود.

وی بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمالی، با سرعت ۱۰ تا ۳۴ امروز گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت، در مناطق ساحلی و روی دریا ۱۶ تا ۴۴ امروز گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۸۰ و در مناطق جنوبی گاهی ۲۷۰ سانتی متر، از صبح فردا به تدریج ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی متر خواهد بود.

