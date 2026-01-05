به گزارش خبرنگار مهر، بازار نقدی بورس اوراق بهادار تهران در ساعت ۱۱:۰۹ امروز در حالی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که شاخص کل با رشد ۱۰۶ هزار و ۱۸۵ واحدی به سطح ۴ میلیون و ۱۷۷ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز افزایش قابل توجهی داشت و با رشد ۱۹ هزار و ۹۰۸ واحدی در عدد یک میلیون و ۱۰۹ هزار واحد ایستاد؛ موضوعی که از حرکت هم‌زمان نمادهای بزرگ و کوچک بازار حکایت دارد.

ارزش بازار بورس تهران به ۱۲۵ هزار و ۱۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده و در این مدت بیش از ۳۴۶ هزار معامله در بازار به ثبت رسیده است. همچنین ارزش معاملات به ۱۰۶ هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان و حجم معاملات به ۲۴.۳ میلیارد سهم بالغ شد که بیانگر افزایش قابل توجه گردش نقدینگی در بازار سهام است.

در سوی دیگر، بازار نقدی فرا بورس ایران نیز شرایطی مشابه را تجربه کرد. شاخص کل فرا بورس با رشد ۶۹۵ واحدی در سطح ۳۳ هزار و ۴۱۴ واحد قرار گرفت. ارزش بازار اول و دوم فرا بورس به ۱۸ هزار و ۴۰۹ هزار میلیارد تومان و ارزش بازار پایه به ۴ هزار و ۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در معاملات امروز فرا بورس، ۲۳۷ هزار معامله انجام شد و ارزش معاملات با ثبت ۲۱۷ هزار میلیارد تومان، از حجم بالای دادوستدها خبر می‌دهد. همچنین حجم معاملات فرا بورس به ۱۲.۸ میلیارد سهم رسید.

مجموع این آمارها نشان می‌دهد بازار سرمایه در آغاز نیمه دوم دی‌ماه با رونق معاملاتی، رشد شاخص‌ها و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران مواجه شده و توجه فعالان بازار به نمادهای پر تراکنش و اثرگذار بیش از پیش جلب شده است.