  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

بانوی گناوه‌ای مدال برنز پرش ارتفاع بزرگسالان ایران را کسب کرد

گناوه- «ساناز مرادی» بانوی ورزشکار گناوه ای مدال برنز پرش ارتفاع بزرگسالان ایران را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی سالنی دوومیدانی بزرگسالان کشور در تهران برگزار شد و در این مسابقات «ساناز مرادی» بانوی ورزشکار گناوه ای مدال برنز پرش ارتفاع ایران را کسب کرد.

این ورزشکار با استعداد گناوه‌ای که زیر نظر مربی دو و میدانی «حسینعلی عبد شاهزاده» تمرین می‌کند در این مسابقه با یک رکورد خوب از مانع (۱.۶۰) یک متر و ۶۰ سانتیمتری گذشت و بر سکوی سوم ایران ایستاد.

«ساناز مرادی» در رده جوانان فعالیت داشته ولی با توجه به نبوغ و استعداد و زحمات خود و مربیان زحمت کش در رده بزرگسالان به این مقام دست پیدا کرد.

