به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی سالنی دوومیدانی بزرگسالان کشور در تهران برگزار شد و در این مسابقات «ساناز مرادی» بانوی ورزشکار گناوه ای مدال برنز پرش ارتفاع ایران را کسب کرد.
این ورزشکار با استعداد گناوهای که زیر نظر مربی دو و میدانی «حسینعلی عبد شاهزاده» تمرین میکند در این مسابقه با یک رکورد خوب از مانع (۱.۶۰) یک متر و ۶۰ سانتیمتری گذشت و بر سکوی سوم ایران ایستاد.
«ساناز مرادی» در رده جوانان فعالیت داشته ولی با توجه به نبوغ و استعداد و زحمات خود و مربیان زحمت کش در رده بزرگسالان به این مقام دست پیدا کرد.
