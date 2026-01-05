افزایش ۲۰ درصدی مراجعه به مراکز معاینه فنی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، بابک کاوهئیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۱ هزار و ۹۳۴ مورد مراجعه خودروهای سنگین به مراکز معاینه فنی استان بوشهر به ثبت رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۲۰ درصدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به نقش مهم معاینه فنی در ارتقای ایمنی تردد ناوگان حملونقل جادهای افزود: افزایش مراجعه رانندگان و شرکتهای حملونقل به مراکز معاینه فنی، بیانگر افزایش سطح آگاهی و توجه بهرهبرداران ناوگان به ایمنی فنی خودروها و پیشگیری از حوادث جادهای است.
رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر ادامه داد: از مجموع مراجعات ثبتشده در این بازه زمانی، ۱۸ هزار و ۶۳۹ دستگاه خودرو موفق به دریافت گواهی معاینه فنی شدهاند و ۳ هزار و ۲۹۵ دستگاه خودرو نیز به دلیل وجود نقص یا نواقص فنی، موفق به اخذ گواهی معاینه فنی نشده و مردود اعلام شدند.
کاوهئیان با تأکید بر اینکه شناسایی و رفع نقصهای فنی خودروهای سنگین نقش مستقیمی در کاهش تصادفات و سوانح جادهای دارد، تصریح کرد: نظارت مستمر بر وضعیت فنی ناوگان، بهویژه خودروهای سنگین که سهم قابل توجهی در ترددهای برونشهری دارند، یکی از اولویتهای اصلی این اداره کل است.
وی در پایان یادآور شد: در حال حاضر سه مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در استان بوشهر و در شهرستانهای بوشهر، دشتستان و عسلویه فعال بوده و به صورت مستمر خدمات لازم را به ناوگان حملونقل ارائه میکنند.
نظر شما