رئیس کمیسیون انرژی مجلس: وضعیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها مناسب است

بوشهر- رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: سال گذشته در آبان و آذر چالش‌هایی در تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های گازی وجود داشت، اما امسال ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها در شرایط مناسبی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی احمدی در حاشیه بازدید وزیر نفت از سکوی SPD3A میدان مشترک پارس جنوبی، با قدردانی از تلاش کارکنان عملیاتی شرکت ملی نفت ایران در تأمین انرژی مورد نیاز کشور اظهار کرد: کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در کنار وزارت نفت، با برگزاری نشست‌های منظم، دغدغه‌های مرتبط با تأمین پایدار انرژی کشور را به‌طور مستمر دنبال می‌کند.

وی با اشاره به مشکلات پارسال در حوزه تأمین سوخت نیروگاه‌ها افزود: در آبان و آذر پارسال چالش‌هایی در تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های گازی وجود داشت، اما خوشبختانه به دنبال برنامه‌ریزی‌های دقیق انجام‌شده، امسال ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها در شرایط مناسبی قرار دارد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: حضور وزیر نفت در سکوهای گازی پارس جنوبی و خداقوت به کارکنان عملیاتی صنعت نفت، نشان‌دهنده توجه به تلاش‌های این عزیزان و مؤید تأکید همیشگی وزیر نفت بر ایجاد آرامش روانی برای کارکنان صنعت نفت در حوزه‌هایی همچون حقوق و دستمزد، مسائل فنی و موضوعات اجتماعی است.

