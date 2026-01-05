خبرگزاری مهر، گروه استانها: آئین معنوی اعتکاف امسال در استان بوشهر، همزمان با ایامالبیض ماه رجب، با استقبال کمنظیر اقشار مختلف مردم در شهرها و روستاهای استان برگزار شد؛ استقبالی که به گفته مسئولان فرهنگی و دینی استان، نسبت به سال گذشته از نظر تعداد مساجد میزبان و شمار معتکفان رشد قابل توجهی داشته است.
اعتکاف ۱۴۰۴ با شعار «معنویت، اتحاد و مقاومت» برگزار شد؛ شعاری که بهروشنی پیوند میان عبادت فردی، مسئولیت اجتماعی و ایستادگی فرهنگی در برابر تهدیدهای نرم و شناختی دشمن را بازنمایی میکند.
امسال اعتکاف در ۳۰۷ مسجد استان بوشهر برگزار شد که نسبت به سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش در تعداد مساجد میزبان را نشان میدهد. از این تعداد، ۱۸۳ مسجد در مناطق شهری و ۱۲۴ مسجد در مناطق روستایی میزبان معتکفان بودند؛ آماری که بیانگر گسترش متوازن این آئین معنوی در سراسر جغرافیای استان است.
اعتکاف جلوهای روشن از حیات مسجدمحور
امام جمعه گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعتکاف، فراتر از یک عبادت فردی، یکی از جلوههای شاخص حیات مسجدمحور در جامعه اسلامی محسوب میشود.
اعتکاف فرصتی برای بندگی خالصانه، خودسازی و تقویت ارتباط قلبی با خداوند متعال است و این آئین الهی، انسان را از هیاهوی روزمره جدا کرده و به عمق معرفت الهی نزدیک میکند حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی افزود: مساجد در ایام اعتکاف، به کانونی زنده برای عبادت، مناجات، آموزش، همدلی اجتماعی و تربیت دینی تبدیل میشوند و نقش خود را در متن زندگی مردم محلات بازمییابند.
وی ادامه داد: این حضور فعال مسجد در عرصههای مختلف زندگی، میتواند زمینهساز تعمیق دینداری اجتماعی و افزایش سرمایه معنوی جامعه باشد.
امام جمعه گناوه با اشاره به جایگاه اعتکاف در تقویت معنویت اجتماعی گفت: اعتکاف فرصتی برای بندگی خالصانه، خودسازی و تقویت ارتباط قلبی با خداوند متعال است. این آئین الهی، انسان را از هیاهوی روزمره جدا کرده و به عمق معرفت الهی نزدیک میکند.
وی با تأکید بر نقش اعتکاف در بصیرتافزایی و مقابله با جنگ شناختی دشمن افزود: امروز دشمن با ابزار رسانه، تهاجم نرم و فرهنگی را دنبال میکند. اعتکاف با تقویت ایمان، آگاهی و نگاه انتقادی، جوانان و نوجوانان ما را در برابر این توطئهها واکسینه میکند.
امام جمعه گناوه همچنین ماه رجب را فرصتی بیبدیل برای رحمت و آمرزش الهی دانست و تصریح کرد: باید از ظرفیت این ماه برای بازگشت به خدا، توبه، تزکیه نفس و اصلاح رفتار فردی و اجتماعی بیشترین بهره را برد.
حضور گسترده دانشآموزان
یکی از شاخصترین ویژگیهای اعتکاف امسال در استان بوشهر، حضور پررنگ نسل نوجوان و دانشآموزان بود؛ بهگونهای که حدود نیمی از معتکفان استان را این قشر تشکیل دادند.
در مجموع، ۲۰ هزار و ۵۸۵ نفر در آئین اعتکاف شرکت کردند که از این تعداد، ۱۰ هزار و ۵۰۸ نفر دانشآموز و ۱۰ هزار و ۷۷ نفر از عموم مردم بودند.
در اعتکاف دانشآموزی، چهار هزار و ۴۶۱ نفر پسر و ۶ هزار و ۴۷ نفر دختر حضور داشتند که نشاندهنده اقبال قابل توجه خانوادهها به تربیت دینی و معنوی فرزندان در بستر مسجد است.
این حضور گسترده، از نگاه کارشناسان فرهنگی، بیانگر اعتماد اجتماعی به مسجد بهعنوان کانون تربیت، هویتبخشی و مصونسازی نسل جوان در برابر آسیبهای فرهنگی و رسانهای است.
اعتکاف امسال استان بوشهر در قالبهای متنوعی برگزار شد. از مجموع برنامهها، ۱۴۹ اعتکاف عمومی و ۱۵۸ اعتکاف موضوعی شامل اعتکافهای دانشآموزی، دانشجویی، مادر دختری و پدر پسری در سطح استان اجرا شد.
این تنوع، امکان مشارکت هدفمند گروههای مختلف اجتماعی را فراهم کرده و نشاندهنده رویکرد هوشمندانه در پاسخ به نیازهای معنوی اقشار گوناگون جامعه است.
اعتکاف، پیشران تعالی معنوی جامعه
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آئین معنوی اعتکاف امسال در استان بوشهر با رشد چشمگیر استقبال مردمی، بهویژه حضور گسترده دانشآموزان، جلوهای تازه از حیات مسجدمحور و دینداری اجتماعی را به نمایش گذاشت.
حجتالاسلام محمد قادری افزود: برگزاری اعتکاف در ۳۰۷ مسجد شهری و روستایی استان، افزایش بیش از ۲۰ درصدی مساجد میزبان و مشارکت گسترده نشان داد که اعتکاف همچنان یکی از مؤثرترین بسترهای تعمیق معنویت، خودسازی فردی و تقویت بصیرت اجتماعی در برابر جنگ نرم فرهنگی است.
حضور بیش از ۲۰ هزار و ۵۸۵ نفر معتکف، بهویژه مشارکت گسترده دانشآموزان، بیانگر آن است که اعتکاف نقش پررنگی در تزکیه نفس، تعالی معنوی و تعمیق دینداری اجتماعی دارد وی با اشاره به رشد کمی و کیفی اعتکاف امسال گفت: برگزاری اعتکاف در ۳۰۷ مسجد استان و افزایش بیش از ۲۰ درصدی مساجد میزبان نسبت به سال گذشته، نشاندهنده گسترش فرهنگ معنویت و اعتماد مردم به برنامههای مسجدمحور است.
حجتالاسلام قادری افزود: حضور بیش از ۲۰ هزار و ۵۸۵ نفر معتکف، بهویژه مشارکت گسترده دانشآموزان، بیانگر آن است که اعتکاف نقش پررنگی در تزکیه نفس، تعالی معنوی و تعمیق دینداری اجتماعی دارد.
وی تأکید کرد: اعتکاف یکی از مؤثرترین ابزارهای انتقال فرهنگ معنویت و تربیت دینی در سطح جامعه است و میتواند در تقویت روحیه عبادی، انس با قرآن و افزایش سرمایه اجتماعی نقشآفرین باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر بیان کرد: اعتکاف ۱۴۰۴ در استان بوشهر، با شعار «معنویت، اتحاد و مقاومت»، تصویری روشن از پویایی دینی، حضور فعال نسل نوجوان و احیای نقش مسجد در زیست اجتماعی ارائه داد.
وی افزود: بیشترین تعداد معتکفان مربوط به شهرستان بوشهر با پنج هزار و ۱۳۷ نفر بوده است. پس از آن، دشتستان با سه هزار و ۸۳۴ نفر، تنگستان با ۲ هزار و ۵۶۰ نفر، دشتی با هزار و ۹۲۰ نفر، جم با هزار و ۷۳۵ نفر، دیر با هزار و ۷۰۳ نفر، کنگان با هزار و ۵۸۱ نفر، گناوه با ۷۷۵ نفر، دیلم با ۷۳۹ نفر، عسلویه با ۴۰۱ نفر و خارگ با ۲۰۰ نفر در رتبههای بعدی قرار دارند.
حجتالاسلام قادری ادامه داد: در اعتکاف عمومی، سه هزار و ۲۴۵ نفر از برادران و ۶ هزار و ۸۳۲ نفر از خواهران شرکت کردند که این آمار نیز بیانگر نقش فعال بانوان در برنامههای دینی و معنوی جامعه است.
افزایش چشمگیر مشارکت مردمی، تنوع برنامهها و تمرکز بر نسل جوان نشان میدهد که اعتکاف همچنان یکی از مهمترین ظرفیتهای فرهنگی برای تقویت معنویت، خودسازی فردی و مقاومت اجتماعی در برابر تهاجم نرم دشمن است؛ ظرفیتی که با تقویت آن، میتوان آیندهای آگاهتر و معنویتر برای جامعه ترسیم کرد.
