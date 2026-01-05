خبر خوش پرسپولیس از اروپا به دوحه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مارکو باکیچ هافبک مونتهنگرویی پرسپولیس که در نیمفصل نخست یکی از مهرههای تأثیرگذار این تیم پیش از مصدومیت به شمار میرفت در محل اردوی پرسپولیس در دوحه قطر حاضر شد.
کاروان پرسپولیس که صبح دوشنبه تهران را به مقصد دوحه ترک کرد طبق برنامهریزی انجامشده، اردویی ۹ روزه را در قطر پشت سر خواهدگذاشت تا با آمادگی کامل به استقبال دور برگشت رقابتهای لیگ برتر برود.
باکیچ هم بامداد دوشنبه وارد دوحه شد و بلافاصله پس از ورود کاروان پرسپولیس، به جمع همتیمیهایش اضافه شد. این هافبک مونتهنگرویی بلافاصله پس از حضور در اردو، تحت معاینه کادر پزشکی باشگاه قرار گرفت تا آخرین وضعیت مصدومیتش مشخص شود و در صورت دریافت چراغ سبز پزشکان، از فردا در تمرینات گروهی شرکت کند.
بر اساس برنامه کادر فنی، باکیچ در روزهای ابتدایی اردو تمرینات اختصاصی و پزشکی را پشت سر خواهد گذاشت و پس از تأیید نهایی، به تمرینات تاکتیکی تیم اضافه میشود.
در همین راستا، عوامل باشگاه پرسپولیس تأکید دارند این بازیکن مشکلی برای همراهی سرخپوشان در دیدار ۲۸ دیماه مقابل فجرسپاسی شیراز نخواهد داشت و میتواند بار دیگر بهعنوان یک مهره مؤثر در اختیار اوسمار ویهرا قرار بگیرد.
نظر شما