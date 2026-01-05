انتقال علیجانوف به پرسپولیس؟/ حدادی: فکر کنم لغو شد!

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده انتقال حاجی‌اکبر علیجانوف مدافع راست تیم پاختاکور ازبکستان به پرسپولیس، در آستانه پیچیدگی و حتی کنسلی قرار گرفته است. پیمان حدادی، عضو هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس، با اشاره به آخرین وضعیت این مذاکره اعلام کرد برخی اتفاقات بیرونی روند انتقال این بازیکن را با تردید جدی مواجه کرده است.

حدادی در این خصوص گفت: اوستون اورونوف به ما اعلام کرد که شخصاً با علیجانوف صحبت کرده و این بازیکن تأکید داشته که از هر نظر به پرسپولیس علاقه‌مند است و حضور در ایران را دوست دارد، اما متأسفانه برخی افراد با سوءاستفاده از شرایط موجود، حاشیه‌هایی ایجاد کرده‌اند که روی تصمیم نهایی تأثیر گذاشته است.

عضو هیئت‌مدیره پرسپولیس همچنین احتمال تغییر موضع باشگاه پاختاکور را مطرح کرد و افزود: به نظر من این احتمال وجود دارد که پاختاکور تصمیم بگیرد علیجانوف را حفظ کند تا پس از جام جهانی، با رقم بالاتری او را به فروش برساند.

با توجه به این شرایط، آینده حضور علیجانوف در پرسپولیس نامشخص شده و باشگاه پرسپولیس هم‌زمان بررسی گزینه‌های جایگزین در پست دفاع راست را در دستور کار قرار داده است تا در صورت منتفی شدن این انتقال، دچار مشکل در برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی خود نشود.