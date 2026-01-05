  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۰

بازدید تیم ملی امید از محل بازی با کره جنوبی و لبنان

بازدید تیم ملی امید از محل بازی با کره جنوبی و لبنان

اعضای تیم ملی امید از محل برگزاری ۲ بازی خود در گروه C جام ملت‌های آسیا بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا از فردا (سه‌شنبه) با میزبانی شهرهای ریاض و جده عربستان آغاز می‌شود.

در همین راستا، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی امید ایران عصر امروز با حضور در ورزشگاه باشگاه الشباب، از امکانات این مجموعه بازدید کرده و وضعیت زمین مسابقه را مورد بررسی قرار دادند.

شاگردان امید روانخواه در گروه C این رقابت‌ها دو دیدار خود مقابل تیم‌های کره‌جنوبی و لبنان را به ترتیب در روزهای ۱۷ و ۲۳ دی‌ماه در ورزشگاه الشباب برگزار خواهند کرد.

همچنین دیدار دوم تیم ملی مقابل ازبکستان، روز ۲۰ دی‌ماه در ورزشگاه پرنس فیصل بن فهد انجام می‌شود.

کد خبر 6714718

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها