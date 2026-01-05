بازدید تیم ملی امید از محل بازی با کره جنوبی و لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین دوره رقابتهای جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا از فردا (سهشنبه) با میزبانی شهرهای ریاض و جده عربستان آغاز میشود.
در همین راستا، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی امید ایران عصر امروز با حضور در ورزشگاه باشگاه الشباب، از امکانات این مجموعه بازدید کرده و وضعیت زمین مسابقه را مورد بررسی قرار دادند.
شاگردان امید روانخواه در گروه C این رقابتها دو دیدار خود مقابل تیمهای کرهجنوبی و لبنان را به ترتیب در روزهای ۱۷ و ۲۳ دیماه در ورزشگاه الشباب برگزار خواهند کرد.
همچنین دیدار دوم تیم ملی مقابل ازبکستان، روز ۲۰ دیماه در ورزشگاه پرنس فیصل بن فهد انجام میشود.
