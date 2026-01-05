مخالفت اوسمار با جدایی بازیکن جوان پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی پرسپولیس با جدایی یکی از بازیکنان جوان این تیم بهصورت قاطع مخالفت کرد. اوسمار ویهرا با وجود دریافت درخواستهای مکتوب از سوی سه باشگاه لیگ برتری برای جذب محمدحسین صادقی، اعلام کرده تحت هیچ شرایطی با انتقال این بازیکن موافقت نخواهد کرد.
اوسمار در گفتوگو با مدیران باشگاه تأکید کرده است که محمدحسین صادقی جزو برنامههای فنی او در نیمفصل دوم محسوب میشود و این بازیکن باید در پرسپولیس بماند. سرمربی سرخپوشان معتقد است صادقی ظرفیت فنی بالایی دارد و میتواند در ادامه فصل به یکی از چهرههای تأثیرگذار تیم تبدیل شود.
پیمان حدادی، عضو هیئتمدیره باشگاه پرسپولیس نیز با تأیید این موضوع گفت: «اوسمار بهصراحت اعلام کرده که این بازیکن را در هر شرایطی میخواهد. به اعتقاد من، محمدحسین صادقی در نیمفصل دوم میتواند پدیده پرسپولیس و حتی لیگ برتر شود.»
با این تصمیم، پرونده جدایی این بازیکن جوان در پنجره نقلوانتقالات زمستانی بسته شده و صادقی با حمایت کامل کادرفنی، فصل را در پرسپولیس ادامه خواهد داد.
نظر شما