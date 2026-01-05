برخورد مرگبار کامیون با عابر پیاده در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن موسی آبادی اظهار کرد: در پی اعلام یک مورد حادثه رانندگی در محدوده بلوار رسالت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

رئیس پلیس راهور کلانشهر مشهد بیان کرد: با حضور مأموران در محل و بررسی‌های اولیه مشخص شد یک دستگاه کامیون به دلایل نامعلومی با خانمی ۶۶ ساله برخورد کرده است.

وی افزود: در این حادثه متأسفانه عابر پیاده به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخته و جسد توسط نیروهای امدادی به سردخانه منتقل شد.

موسی آبادی گفت: علت تصادف از سوی کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.