جان باختن ۳ نفر در تصادف جاده ای در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد سعیدی یگانه اظهار کرد: در اثر تصادف و برخورد یک دستگاه خودروی پراید با کامیون متوقف شده در پارکینگ در مسیر مشهد- نیشابور در حوالی دیزباد متأسفانه ۲ سرنشین پراید جان باختند.

جانشین رئیس پلیس راه خراسان رضوی علت تصادف ذکر شده را عدم توجه راننده پراید به جلو عنوان و بیان کرد: در اثر انحراف به چپ یک دستگاه پژو ۴۰۵ در جاده خواف- قائن و برخورد با کامیون نیز یک سرنشین خودروی سواری جان خود را از دست داد.

وی از وقوع ۲۲ فقره تصادف خسارتی در جاده‌های استان خبر داد و گفت: همچنین در اثر وقوع ۲ فقره تصادف جرحی، چهار نفر نیز مجروح شدند.

سعیدی یگانه ادامه داد: در حال حاضر گزارشی مبنی بر بارش در جاده‌های استان خراسان رضوی گزارش نشده و تردد در همه مسیرها به صورت عادی و روان جریان دارد.