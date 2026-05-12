ورود دستگاه قضا به ماجرای مرگ زن میانسال در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری خراسان رضوی، چند روز قبل در یکی از برج های واقع در بلوار نماز مشهد، زن میانسالی خود را از طبقه پنجم آویزان کرده بود و به گفته شاهدان عینی حادثه، حدود ۳۰ تا ۴۰ دقیقه از پنجره آویزان بود و در نهایت سقوط کرد و جان باخت.

محمد دهنوی، معاون پیگیری حقوق عامه دادستان مشهد با اشاره به ورد دستگاه قضا به این ماجرا گفت: پس از اطلاع از وقوع این حادثه، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت و چون ادعای کوتاهی و یا ترک فعل دستگاه ها در آن مطرح شده بود این موضوع با سرعت و فوریت از دستگاه های متولی پیگیری شد. ابتدا موضوع را از آتش نشانی مشهد پیگیر شدیم و حتی به گزارش های آنان اکتفا نکردیم و سامانه ها، فایل های صوتی تماس ها و ماموریت هایشان هم بررسی شد.

معاون پیگیری حقوق عامه دادستان مشهد افزود: طبق مستندات، زمان تماس با آتش نشانی ساعت ۱۶:۳۹ بود و نخستین خودرو آتشنشانی سه دقیقه پس از اعلام، به محل حادثه رسیده بود همچنین خودروهای امدادی ایستگاه شماره ۲۳ آتش‌نشانی هم که یک ایستگاه تخصصی در حوزه امداد و نجات است و حامل و حاوی نردبان مرتفع و تشک نجات است در همان ساعت ۱۶:۳۹دقیقه اعزام شده و در ساعت ۱۶:۴۹ به محل حادثه رسیده بودند اما متاسفانه این فرد در ساعت ۱۶:۴۵ سقوط کرده بود.

وی ادامه داد: آنچه که پس از بررسی ها مشخص شده این است که زمان، به دلیل تاخیر در اطلاع رسانی توسط شاهدان عینی به آتش نشانی از دست رفته بوده است به طوری که از لحظه اعلام حادثه به آتش نشانی تا لحظه سقوط این زن، فقط ۶ دقیقه فرصت بوده است که زمان کمی برای انجام هر گونه عملیات نجات است.

دهنوی با اشاره به محل حادثه گفت: متاسفانه در محلی که بستر سقوط بود، نرده هایی قرار داشت که اگر تشک نجات هم به موقع می رسید، باید این نرده ها جمع آوری می شد چون که ابعاد تشک نجات چهار متر و نیم در چهار متر و نیم است.

معاون پیگیری حقوق عامه دادستان مشهد با اشاره به این که در حوزه مسوولیت های آتش‌نشانی، ترک فعل به آن نحوی که مصداق پیدا کند وجود نداشت افزود: دغدغه اهالی برج مسکونی این بود که چرا تشک نجات آورده نشد که طبق توضیح مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد طبق دستورالعمل ها، باید اعزام به محل حادثه مرگ خودخواسته با آژیر خاموش انجام شود تا خود صدای آژیر عامل محرکی برای اقدام به مرگ خودخواسته نباشد، برای همین عملیات بدون سر و صدا انجام شد اما هنگامی که تشک نجات به محل حادثه رسید این فرد به دلیل تاخیر در اطلاع رسانی توسط شاهدان عینی و حاضران در صحنه سقوط کرده بود.

وی تاکید کرد: شهروندان در مواقع مواجهه با حوادث باید آگاهانه تر عمل کنند و به جای اقدامات خود محور بلافاصله موضوع را به دستگاه های امدادی اطلاع دهند در این حادثه زمان به دلیل اقداماتی از قبیل صحبت با این فرد توسط افراد حاضر در صحنه برای منصرف کردنش، از دست رفت و همین موضوع منجر به نرسیدن به موقع امکانات و در نهایت مرگ وی شد. چه بسا اگر شاهدان عینی از همان ابتدا به جای اقدامات خود محور ، موضوع را به دستگاه های امداد رسان اطلاع داده بودند این اتفاق تلخ رقم نمی خورد.