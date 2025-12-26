نجات جان راننده محبوس در تصادف سمند با اتوبوس در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشیار وحید باخدا از وقوع یک تصادف نبش هاشمیه ۱۶ خبر داد و اظهار کرد: بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سمند با یک دستگاه اتوبوس به وقوع پیوست.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد افزود: با دریافت گزارش مبنی بر محبوسی یک نفر در خودروی سمند، بلافاصله گروه نجات ایستگاه ۵ به همراه یک دستگاه خودروی امدادی از ایستگاه ۲۶ به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش نشانان با حضور فوری در صحنه، راننده خانم خودروی سمند را که به دلیل تغییر شکل بدنه در خودرو محبوس شده بود، از خودرو خارج کردند و تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ حاضر در محل دادند.

باخدا به همه رانندگان توصیه کرد: با توجه به شرایط جوی و ترافیک ساعات اولیه روز، همواره سرعت مطمئنه و فاصله طولی ایمن با خودروی جلویی را رعایت کنند تا از وقوع چنین سوانحی پیشگیری شود.