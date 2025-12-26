  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۴۰

نجات جان راننده محبوس در تصادف سمند با اتوبوس در مشهد

مشهد- مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، از نجات موفقیت‌آمیز یک شهروند محبوس شده در خودرو، پس از وقوع یک تصادف در بلوار هاشمیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشیار وحید باخدا از وقوع یک تصادف نبش هاشمیه ۱۶ خبر داد و اظهار کرد: بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سمند با یک دستگاه اتوبوس به وقوع پیوست.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد افزود: با دریافت گزارش مبنی بر محبوسی یک نفر در خودروی سمند، بلافاصله گروه نجات ایستگاه ۵ به همراه یک دستگاه خودروی امدادی از ایستگاه ۲۶ به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش نشانان با حضور فوری در صحنه، راننده خانم خودروی سمند را که به دلیل تغییر شکل بدنه در خودرو محبوس شده بود، از خودرو خارج کردند و تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ حاضر در محل دادند.

باخدا به همه رانندگان توصیه کرد: با توجه به شرایط جوی و ترافیک ساعات اولیه روز، همواره سرعت مطمئنه و فاصله طولی ایمن با خودروی جلویی را رعایت کنند تا از وقوع چنین سوانحی پیشگیری شود.

