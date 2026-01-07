  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

برخورد نیسان با تریلی در محور نیشابور به مشهد منجر به مصدومیت ۳ نفر شد

برخورد نیسان با تریلی در محور نیشابور به مشهد منجر به مصدومیت ۳ نفر شد

مشهد- مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: بر اثر حادثه برخورد یک دستگاه خودروی نیسان با یک دستگاه تریلی در کیلومتر ۸۰ محور نیشابور به مشهد سه نفر مصدوم شدند.

علی منیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح چهارشنبه مرکز کنترل و عملیات EOC طی تماس تلفنی با پایگاه، وقوع حادثه برخورد یک دستگاه خودروی نیسان با یک دستگاه تریلی در کیلومتر ۸۰ محور نیشابور به مشهد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان گزارش شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بیان کرد: بلافاصله ۲ تیم امدادی (نجات ۱و۲) از پایگاه امداد و نجات بین شهری شهیدمحمد حسین جعفری مشهد به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: این حادثه ۲ مصدوم داشت که پس از انجام اقدامات رهاسازی، مصدومین توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

کد خبر 6716633

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه