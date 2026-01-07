برخورد نیسان با تریلی در محور نیشابور به مشهد منجر به مصدومیت ۳ نفر شد

علی منیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح چهارشنبه مرکز کنترل و عملیات EOC طی تماس تلفنی با پایگاه، وقوع حادثه برخورد یک دستگاه خودروی نیسان با یک دستگاه تریلی در کیلومتر ۸۰ محور نیشابور به مشهد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان گزارش شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بیان کرد: بلافاصله ۲ تیم امدادی (نجات ۱و۲) از پایگاه امداد و نجات بین شهری شهیدمحمد حسین جعفری مشهد به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: این حادثه ۲ مصدوم داشت که پس از انجام اقدامات رهاسازی، مصدومین توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.