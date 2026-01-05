دریافت 12 MB کد خبر 6714912 https://mehrnews.com/x3b5K3 ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۱۵ کد خبر 6714912 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۱۵ درخواست ونزوئلا از شورای امنیت برای آزادی مادورو و همسرش نماینده ونزوئلا در شورای امنیت گفت: خواستار آزادی فوری و بازگشت رئیس جمهور مادورو و همسرش به کشورمان هستیم. کپی شد مطالب مرتبط رودریگز رئیسجمهور موقت ونزوئلا شد اعلام وضعیت اضطراری در ونزوئلا؛ دستور بازداشت حامیان حمله آمریکا مادورو در دادگاه: من رئیس جمهور ونزوئلا هستم؛ خود را اسیر جنگی میدانم آغاز نشست شورای امنیت درباره تجاوز آمریکا به ونزوئلا انتقال مادورو از زندان به دادگاه نمایشی نیویورک برچسبها ونزوئلا نیکلاس مادورو شورای امنیت سازمان ملل آزادی
