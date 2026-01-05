درخواست ونزوئلا از شورای امنیت برای آزادی مادورو و همسرش

نماینده ونزوئلا در شورای امنیت گفت: خواستار آزادی فوری و بازگشت رئیس جمهور مادورو و همسرش به کشورمان هستیم.