۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۱۵

درخواست ونزوئلا از شورای امنیت برای آزادی مادورو و همسرش

نماینده ونزوئلا در شورای امنیت گفت: خواستار آزادی فوری و بازگشت رئیس جمهور مادورو و همسرش به کشورمان هستیم.

