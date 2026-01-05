به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون رویترز، نیکلاس مادورو رئیس جمهور منتخب و قانونی ونزوئلا که در روزهای گذشته و پس از تجاوز آمریکا به کاراکس ربوده و به نیویورک انتقال اجباری داده شد، در جلسه دادگاه نمایشی در آمریکا تصریح کرد: من رئیس جمهور ونزوئلا هستم، خود را اسیر جنگی میدانم.
رئیس جمهور منتخب و قانونی ونزوئلا در دادگاه اضافه کرد: من در خانهام در کاراکاس دستگیر شدم.
نیکلاس مادورو در پرونده مرتبط با تروریسم و مواد مخدر در دادگاه صراحتاً ابراز بیگناهی کرد و گفت: من بیگناه هستم، من انسان شریفی هستم، من رئیس جمهور هستم.
به گزارش الجزیره، مادورو در دادگاهی در نیویورک به اتهامات واهی قاچاق مواد مخدر و تروریسم قرار است محاکمه شود. وی از وکیلی به نام «بری جی. پولاک»، که به خاطر تضمین آزادی جولیان آسانژ بنیانگذار ویکیلیکس شناخته شده است را در اختیار گرفته است.
از سوی دیگر، انبیسی گزارش داد که مادورو در جریان محاکمه به قاضی گفت: من رئیس جمهور ونزوئلا هستم و در خانهام دستگیر شدم.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در این باره گزارش داد: مادورو به قاضی گفت که من بیگناه هستم و تمامی موارد اتهامی اش را رد کرد.
خبرگزاری رویترز نیز در این ارتباط اعلام کرد: همسر نیکولاس مادورو در دادگاه نیویورک در پرونده قاچاق کوکائین، بیگناهی خود را اعلام کرد.
نیویورک تایمز نیز گزارش کرد: مادورو به قاضی گفت که قبل از حضور در دادگاه کیفرخواست را ندیده است. وی گفت که برای اولین بار کیفرخواست را میبیند و از اینکه قاضی آن را برایش بخواند، خودداری کرد و گفت که خودش آن را خواهد خواند.
رویترز گزارش داد: قاضی به مادورو گفت که در ۱۷ مارس برای جلسه استماع در دادگاه حاضر شود.
از سوی دیگر، شبکه تلویزیونی انبیسی گزارش داد: قاضی دادگاه به اطلاع مادورو و همسرش رساند که آنها حق تماس با کنسولگری کشورشان را دارند؛ آنها نیز تمایل خود را برای برخورداری از این حق ابراز کردند.
به گزارش انبیسی، وکیل مادورو به دادگاه گفت: موکل من درخواست آزادی خود را در ازای ارائه وثیقه در آینده تقدیم کرده است.
قاضی به وکیل مادورو گفت: شما میتوانید در زمان مناسب درخواست ارائه وثیقه کنید.
به گزارش انبیسی نیوز، مادورو و همسرش از دادگاه خارج شدند و قرار شد جلسه آتی دادگاه ۱۷ مارس برگزار شود.
رویترز نیز گزارش کرد: جلسه محاکمه (نمایشی) مادورو و همسرش حدود ۳۰ دقیقه طول کشید.
