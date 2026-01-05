  1. بین الملل
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۳۵

آغاز نشست شورای امنیت درباره تجاوز آمریکا به ونزوئلا

شورای امنیت سازمان ملل نشست خود پیرامون تجاوز آمریکا به ونزوئلا را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تجاوز آمریکا به ونزوئلا هم اکنون آغاز شد.

نشست مذکور با سخنرانی نماینده سومالی و رئیس دوره‌ای این شورا هم اکنون آغاز شد.

«واسیلی نبنزیا»، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد پیشتر اعلام کرد: شورای امنیت دوشنبه برای بررسی تجاوز آمریکا به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور تشکیل جلسه خواهد داد.

این خبر ساعاتی پس از آن بیان شد که ایوان خیل پینتو، وزیر امور خارجه ونزوئلا در واکنش به حمله آمریکا، با ارسال نامه‌ای رسمی به سازمان ملل متحد خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت شد و این اقدام را تجاوزی علیه حاکمیت و امنیت ملی خود دانست.

