به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دلسی رودریگز»، معاون رئیس جمهور ونزوئلا به طور رسمی به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور سوگند یاد کرد.

وی در مراسم سوگند گفت: به فرمانده هوگو چاوز قسم می‌خورم که زندگی و کرامت میلیون‌ها ونزوئلایی را بازگرداند و آینده فرزندان ما را تضمین کرد.

رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا گفت: آرام نخواهم گرفت تا ونزوئلا به سرنوشتی برسد که شایسته آن است و جایگاهی که شایسته یک ملت آزاد و مستقل است.

رودریگز گفت: قسم می‌خورم حتی یک دقیقه آرام نگیرم تا صلح جمهوری، آرامش روحی مردم و ثبات اقتصادی و اجتماعی کشورمان را تضمین کنم.