  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۵۶

رودریگز رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا شد

رودریگز رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا شد

رودریگز به عنوان رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا سوگند یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دلسی رودریگز»، معاون رئیس جمهور ونزوئلا به طور رسمی به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور سوگند یاد کرد.

وی در مراسم سوگند گفت: به فرمانده هوگو چاوز قسم می‌خورم که زندگی و کرامت میلیون‌ها ونزوئلایی را بازگرداند و آینده فرزندان ما را تضمین کرد.

رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا گفت: آرام نخواهم گرفت تا ونزوئلا به سرنوشتی برسد که شایسته آن است و جایگاهی که شایسته یک ملت آزاد و مستقل است.

رودریگز گفت: قسم می‌خورم حتی یک دقیقه آرام نگیرم تا صلح جمهوری، آرامش روحی مردم و ثبات اقتصادی و اجتماعی کشورمان را تضمین کنم.

کد خبر 6714911

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها