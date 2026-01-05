اعلام وضعیت اضطراری در ونزوئلا؛ دستور بازداشت حامیان حمله آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که دولت ونزوئلا وضعیت اضطراری ملی در این کشور اعلام کرده و دستور داده است همه کسانی که در حمایت یا ترویج حمله نظامی آمریکا به این کشور مشارکت داشته‌اند، بازداشت شوند.

بر اساس این گزارش، حکم وضعیت اضطراری که در واکنش به حمله نظامی آمریکا و بازداشت نیکلاس مادورو صادر شده است، به نیروهای امنیتی و پلیس ونزوئلا اجازه می‌دهد هر فرد یا گروهی را که در حمایت از حمله آمریکا مشارکت داشته یا آن را ترویج کرده بازداشت کنند.

دولت ونزوئلا اعلام کرده که این اقدامات در چارچوب تضمین امنیت داخلی و مقابله با پیامدهای حمله نظامی آمریکا اتخاذ شده است، هرچند جزئیات بیشتر درباره معیارهای بازداشت و نحوه اجرای آن هنوز منتشر نشده است.

روز شنبه گذشته نیروهای نظامی آمریکا در اقدامی مغایر با قوانین بین المللی، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس را بازداشت و به نیویورک منتقل کردند تا در دادگاه فدرال آمریکا به اتهام قاچاق مواد مخدر محاکمه شود.