  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۷:۴۸

شومر: اقدام دولت ترامپ علیه ونزوئلا خطرناک است و نباید تکرار شود

چاک شومر تجاوز دولت ترامپ علیه ونزوئلا را حرکتی خطرناک توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنای آمریکا تاکید کرد: باید انتخابات شفاف در ونزوئلا برگزار شود و ما از این روند حمایت می‌کنیم. عملیات نظامی که بدون موافقت کنگره انجام شده نمی‌تواند ادامه پیدا کند.

وی اضافه کرد: آنچه دولت ترامپ در قبال ونزوئلا انجام داد خطرناک بوده و ما سؤالات زیادی در این خصوص داریم.

شومر تصریح کرد: ما هیچ تضمینی از سوی دولت ترامپ برای عدم تکرار این عملیات در قبال ونزوئلا دریافت نکرده‌ایم. مداخله آمریکا در تغییر نظام‌ها به ضرر این کشور است.

برنی سندرز سناتور مستقل آمریکا در گفتگو با الجزیره تاکید کرد: بازداشت نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا یک اقدام غیر قانونی و بر خلاف قانون اساسی به شمار می‌رود.

    • جعفر IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      0 0
      پاسخ
      جنگل دنیا در امریکاست

