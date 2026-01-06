به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه گاردین گزارش داد که خبرنگاران بی بی سی حق ندارند از کلمه ربایش در قبال آنچه که برای نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا توسط نظامیان آمریکایی رخ داده استفاده کنند.

این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان ربوده شدن رئیس جمهور یک کشور دارای حاکمیت مستقل در خاک خود را به شدت محکوم کرده‌اند.

برنی سندرز سناتور مستقل آمریکا نیز در گفتگو با الجزیره تاکید کرد: بازداشت نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا یک اقدام غیر قانونی و بر خلاف قانون اساسی به شمار می‌رود.

چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنای آمریکا تصریح کرد: آنچه دولت ترامپ در قبال ونزوئلا انجام داد خطرناک بوده و ما سؤالات زیادی در این خصوص داریم.