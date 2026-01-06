  1. بین الملل
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۰۴

شرط و شروط ترامپ برای جانشین مادورو!

ترامپ در ادامه مداخلات خود در امور داخلی ونزوئلا بعد از حمله نظامی به این کشور و ربودن رئیس جمهور قانونی آن، اینک برای جانشین مادورو شرط و شروط تعیین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه پلیتیکو گزارش داد که دولت ترامپ از دلسی رودریگرز جانشین مادورو و رئیس جمهور موقت ونزوئلا خواسته است فروش نفت به دشمنان آمریکا را متوقف کند.

در این گزارش آمده است، دولت آمریکا خواهان بیرون راندن عوامل وابسته به ایران، کوبا و شبکه‌های ضد واشنگتن از ونزوئلا است!

همچنین گزارش شده که ترامپ از رودریگرز خواسته برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر دست به کار شود.

این در حالی است که اقدام غیر قانونی آمریکا در حمله نظامی به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور قانونی این کشور موجی از واکنش‌های منفی را در میان کشورهای جهان برانگیخته است. حتی سناتورهای آمریکایی نیز از این اقدام انتقاد کرده‌اند.

