به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در گزارشی اعلام کرد: وزارت خارجه آمریکا در حال تدوین طرح‌هایی برای بازگشایی سفارت این کشور در ونزوئلا است.

به گفته این خبرگزاری، ازسرگیری فعالیت‌های سفارت آمریکا در کاراکاس به چند ماه زمان نیاز دارد.

آسوشیتدپرس به نقل از یکی از کارکنان وزارت خارجه آمریکا افزود: کار برای بازگشایی نمایندگی دیپلماتیک واشنگتن در کاراکاس در جریان است.

این منبع آگاه تأکید کرد که تاکنون هیچ تصمیمی برای آغاز دوباره فعالیت سفارت اتخاذ نشده و از سرگیری فعالیت‌های دیپلماتیک به چند ماه زمان نیاز خواهد داشت.

وزارت خارجه آمریکا در اواسط مارس ۲۰۱۹ از تعطیلی سفارت این کشور در کاراکاس خبر داده بود.