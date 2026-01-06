سوال از وزیر اقتصاد و اصلاح قانون نظام مهندسی در دستور کار امروز مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علنی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (سه‌شنبه ۱۶ دی ماه) راس ساعت ۸ و ۱۸ دقیقه به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور ۲۰۵ نفر از نمایندگان آغاز شد.

روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیأت رئیسه مجلس، دستور کار صحن امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

-سوال سید نجیب حسینی نماینده مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه (دو فقره) از وزیر امور اقتصادی و دارایی

-ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور توسط رئیس دیوان محاسبات کشور

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد

-گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

-گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.