۱۶ دی ۱۴۰۴، ۸:۲۲

سوال از وزیر اقتصاد و اصلاح قانون نظام مهندسی در دستور کار امروز مجلس

بررسی گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ توسط رئیس دیوان محاسبات و همچنین رسیدگی به دو سوال نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علنی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (سه‌شنبه ۱۶ دی ماه) راس ساعت ۸ و ۱۸ دقیقه به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور ۲۰۵ نفر از نمایندگان آغاز شد.

روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیأت رئیسه مجلس، دستور کار صحن امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

-سوال سید نجیب حسینی نماینده مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه (دو فقره) از وزیر امور اقتصادی و دارایی

-ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور توسط رئیس دیوان محاسبات کشور

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد

-گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

-گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

کد خبر 6714996
اكرم سادات حسيني شبستري

    • IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      0 0
      پاسخ
      این چه قیمت دلاره
    • محمد IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      0 0
      پاسخ
      وزیر اقتصاد ( کدوم اقتصاد) امروز یه نگاهی به سکه بندازین چرا 10 میلیون گرون شده (شاید جولانی گم شده یا مادارو رو گرفتن ) عجیبه خوب وقتی دلار و سکه بالامی ره همه چی به همون نسبت هر روز گرونتر می کنن. تا کجا .

