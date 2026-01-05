  1. سیاست
پایان صحن علنی امروز مجلس ؛ جلسه بعدی سه‌شنبه ۱۶ دی ماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش زنگ پایان نشست علنی امروز نهاد قانون‌گذاری کشور را به صدا در آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت ۱۲:۰۵ به صدا درآورد.

به گفته نایب رئیس مجلس جلسه بعدی ساعت ۷:۴۵ روز سه‌شنبه ۱۶ دی ماه برگزار می‌شود.

