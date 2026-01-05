به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت ۱۲:۰۵ به صدا درآورد.
به گفته نایب رئیس مجلس جلسه بعدی ساعت ۷:۴۵ روز سهشنبه ۱۶ دی ماه برگزار میشود.
