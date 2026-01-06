به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، الهام علیاف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در یک گفتگوی مطبوعاتی تاکید کرد: ما یک لیست حاوی ۲۰ سؤال آماده کرده و خطاب به دولت آمریکا ارسال کردهایم.
وی اضافه کرد: به احتمال زیاد به غزه نیرو اعزام نخواهیم کرد.
علیاف تصریح کرد: به هیچ وجه به فکر مشارکت در درگیریهای خارج از جمهوری آذربایجان نیستم.
پیش از این نیز رسانههای عبری زبان گزارش داده بودند که جمهوری آذربایجان نیز در کنار کشورهای دیگر قصد ندارد به غزه نیرو اعزام کند.
به نظر میرسد اعزام نیروی بین المللی به غزه که در چارچوب طرح ترامپ مطرح شده غیر قابل اجرا است.
