جزئیات همکاری اطلاعاتی امارات و اسرائیل برای جاسوسی از غزه و قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه «شبکة قدس الإخباریة»، اسناد سری منتسب به سازمان اطلاعات امارات، سطحی از همکاری‌های اطلاعاتی میان دولت امارات و سرویس جاسوسی اسرائیل (موساد) را فاش کرد که شامل مأموریت‌های جاسوسی در داخل نوار غزه و کشور قطر و اجرای دستورهای مستقیم بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل می‌شود.

بر اساس این اسناد که منابع خبری عربی آن را منتشر کرده‌اند، دستورهای نتانیاهو به امارات، «تحقیرآمیز» و فاقد «روح همکاری میان شرکای برابر» بوده است. این دستورات شامل افزایش سطح عملیات اطلاعاتی امارات در غزه و قطر، همراه با تجهیزات و ابزار پیشرفته ارائه‌شده از سوی اسرائیل و مهلتی یک‌ماهه برای ارائه نتایج بود.

در این اسناد آمده است که اسرائیل خواستار افزایش پنج‌برابری تعداد افسران و تیم‌های فعال در قطر شده است، چرا که تل‌آویو این کشور را حساس در قبال حمایت از حماس دانسته است. همچنین زبان دستورات اسرائیل از سوی برخی مقامات اطلاعاتی امارات، از موضع بالا و توهین‌آمیز توصیف شده و انتقاداتی را به دنبال داشته است.

بر اساس این اسناد، مقامات اطلاعاتی امارات نسبت به لحن نامه‌های اسرائیل که بیانگر روابط همکاری برابر نیست، ابراز نگرانی و تعجب کرده‌اند.

اسناد و اخبار فاش‌شده نشان می‌دهد که همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی میان تل‌آویو و پایتخت‌های برخی کشورهای عربی، به ویژه ابوظبی، در سال‌های اخیر شدت گرفته است.

سابقه روابط امارات با رژیم صهیونیستی به دهه‌ها گفت‌وگوهای محرمانه و توافقات امنیتی و اطلاعاتی بازمی‌گردد.

با امضای توافقنامه‌های عادی‌سازی روابط امارات و اسرائیل در سال ۲۰۲۰، سطح همکاری‌ها وارد مرحله‌ای رسمی‌تر و گسترده‌تر شد و از آن زمان، گزارش‌ها و اسناد متعددی حکایت از همکاری‌های مشترک در زمینه مبارزه با گروه‌های مسلح منطقه‌ای و تبادل اطلاعات امنیتی دارد که این اسناد اخیر، ابعاد تازه‌ای از آن را فاش کرده است.