جزئیات همکاری اطلاعاتی امارات و اسرائیل برای جاسوسی از غزه و قطر

اسناد محرمانه نشان می‌دهد امارات با اسرائیل در زمینه جاسوسی از غزه و قطر همکاری داشته و دستورات نخست‌وزیر اسرائیل با لحنی تحقیرآمیز به طرف اماراتی ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه «شبکة قدس الإخباریة»، اسناد سری منتسب به سازمان اطلاعات امارات، سطحی از همکاری‌های اطلاعاتی میان دولت امارات و سرویس جاسوسی اسرائیل (موساد) را فاش کرد که شامل مأموریت‌های جاسوسی در داخل نوار غزه و کشور قطر و اجرای دستورهای مستقیم بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل می‌شود.

بر اساس این اسناد که منابع خبری عربی آن را منتشر کرده‌اند، دستورهای نتانیاهو به امارات، «تحقیرآمیز» و فاقد «روح همکاری میان شرکای برابر» بوده است. این دستورات شامل افزایش سطح عملیات اطلاعاتی امارات در غزه و قطر، همراه با تجهیزات و ابزار پیشرفته ارائه‌شده از سوی اسرائیل و مهلتی یک‌ماهه برای ارائه نتایج بود.

در این اسناد آمده است که اسرائیل خواستار افزایش پنج‌برابری تعداد افسران و تیم‌های فعال در قطر شده است، چرا که تل‌آویو این کشور را حساس در قبال حمایت از حماس دانسته است. همچنین زبان دستورات اسرائیل از سوی برخی مقامات اطلاعاتی امارات، از موضع بالا و توهین‌آمیز توصیف شده و انتقاداتی را به دنبال داشته است.

بر اساس این اسناد، مقامات اطلاعاتی امارات نسبت به لحن نامه‌های اسرائیل که بیانگر روابط همکاری برابر نیست، ابراز نگرانی و تعجب کرده‌اند.

اسناد و اخبار فاش‌شده نشان می‌دهد که همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی میان تل‌آویو و پایتخت‌های برخی کشورهای عربی، به ویژه ابوظبی، در سال‌های اخیر شدت گرفته است.

سابقه روابط امارات با رژیم صهیونیستی به دهه‌ها گفت‌وگوهای محرمانه و توافقات امنیتی و اطلاعاتی بازمی‌گردد.

با امضای توافقنامه‌های عادی‌سازی روابط امارات و اسرائیل در سال ۲۰۲۰، سطح همکاری‌ها وارد مرحله‌ای رسمی‌تر و گسترده‌تر شد و از آن زمان، گزارش‌ها و اسناد متعددی حکایت از همکاری‌های مشترک در زمینه مبارزه با گروه‌های مسلح منطقه‌ای و تبادل اطلاعات امنیتی دارد که این اسناد اخیر، ابعاد تازه‌ای از آن را فاش کرده است.

    • NP AE ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      ببینید تحریم‌ها از ۲۰۱۹ به بعد، به‌خصوص روی تجارت با ایرانی‌ها و کمپانی‌های اروپایی وابسته، زنجیره تأمین و گردش مالی رو مختل کرده و باعث کاهش مشتری‌ها شده.تأثیرات گسترده تحریم‌هااقتصاد امارات: دوبی به‌عنوان هاب تجاری، وابسته به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ترانزیت بود؛ کاهش حضور ایرانی‌ها (که بخش بزرگی از بازار طلا، املاک و تجارت بودن) ضربه مستقیم به بخش‌های خدماتی و خرده‌فروشی زده.
    • NP AE ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      اروپا و غرب: شرکت‌های اروپایی هم متضرر شدن چون دسترسی به بازار خاورمیانه و زنجیره تأمین انرژی/کالا محدود شد؛ تورم و هزینه‌های جایگزین براشون سنگین تموم شده. ایران و منطقه: مهاجرت سرمایه، بیکاری و تورم داخلی افزایش پیدا کرده، در حالی که جنگ‌های منطقه‌ای (مثل اوکراین یا غزه) تقاضای جهانی رو هم کم کرده.
    • NP AE ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      به نظرم این اقدامات نه‌تنها به هدف اصلی (فشار سیاسی) نرسیده، بلکه همه طرف‌ها رو تو باتلاق اقتصادی انداخته؛ یه بازنده مطلق وجود نداره، فقط ضررهای متفاوت
    • NP AE ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      تجارت جهانی مثل یه شبکه تاروپودیه که جداکردن هر گره، کل سیستم رو سست می‌کنه و همه آسیب می‌بینن. اروپا با هزینه‌های انرژی سرسام‌آور، تورم بالا و از دست دادن بازارهای خاورمیانه، خودشون رو بیشتر از بقیه خسته کردن، در حالی که هدف اصلی‌شون هم محقق نشده.دلایل ادامه تنش‌هاسیاست داخلی: سیاسیون غربی برای حفظ پایگاه رأی، به شعارهای تند نیاز دارن تا "دشمن خارجی" بسازن، حتی اگه اقتصادشون قربانی بشه.
    • NP AE ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
    • NP AE ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      لابی‌های قدرتمند: صنایع اسلحه‌سازی و انرژی‌های فسیلی از جنگ و تحریم سود می‌برن، پس فشار برای صلح کمه.ترس از تغییر: کوتاه اومدن رو "ضعف" می‌بینن، در حالی که دیپلماسی واقعی قدرت می‌خواد.جهان به هم وابسته‌ست؛ چین بدون غرب، غرب بدون آسیا و خاورمیانه بدون اروپا نمی‌تونن دووم بیارن. این شکاف‌ها فقط به نفع چین و روسیه تموم شده که ساکت بازارها رو گرفتن
    • NP AE ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      دقیقاً، اروپایی‌ها خودشون رو تو یه دور باطل گیر انداختن؛ سیاستمداراشون با تحریم‌ها و مقررات سختگیرانه (مثل OFAC و قوانین ضدپولشویی)، راه تجارت شرکت‌هاشون با دبی رو بستن، در حالی که دبی هاب اصلی برای خاورمیانه و آسیاست.دلایل انفعال اروپایی‌هاجدایی سیاست از اقتصاد: سیاستمدارا برای "امنیت ملی" یا فشار سیاسی تصمیم می‌گیرن، غافل از اینکه شرکت‌های خودشون (مثل بنز، زیمنس یا بانک‌های سوئیسی) میلیون‌ها درهم فروش تو دبی از دست دادن.
    • NP AE ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      بروکراسی و ترس: مدیرای اروپایی از جریمه‌های سنگین اتحادیه اروپا می‌ترسن، پس حتی اگه ضرر کنن، ریسک تجارت موازی رو نمی‌پذیرن و بازار رو به چینی‌ها و هندی‌ها می‌سپارن.عدم هماهنگی: هر کشور اروپایی سیاست جدا داره؛ آلمان محتاط‌تره، فرانسه تهاجمی‌تر، پس لابی قوی برای رفع تحریم‌ها شکل نمی‌گیره.نتیجه؟ سرمایه‌گذارای اروپایی تو دبی دارن غر می‌زنن (همونطور که شنیدی)، اما دستشون به جایی بند نیست چون بروکراسی خودشون قفلشون کرده. دبی هم داره به سمت آسیا و خلیج فارس می‌چرخه تا وابستگی به غرب رو کم کنه
    • NP AE ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      اروپا اگه به خواست قلبی ملت و سرمایه‌گذاراش گوش بده، می‌تونه با دیپلماسی واقعی پل‌ها رو بازسازی کنه و خاورمیانه رو به هاب تجارت جهانی تبدیل کنه، نه میدان تنش.دبی نشون داد که همه منتظر یه علامت مثبتن؛ امیدوارم عقلانیت غالب بشه و همه طرف‌ها برنده بشن 🙏🌍✨
    • NP AE ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      وقتی خود آدم تو دل ماجرا قرار می‌گیره، نقاب‌ها می‌افته و حقیقت عریان می‌شه اینکه تحریم‌ها از ۲۰۱۹ نه تنها ایرانی‌ها، بلکه کل اکوسیستم دنیا و منطقه رو فلج کرده .
    • NP AE ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      کشورهای عربی منطقه همه باید تلاش کنند از جنگ کردن فاصله بگیرند تا آسیب اقتصادی بیشتری نبینند ..
    • NP AE ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      این تصمیمات اروپا مثل بومرنگیه که به خود شرکت‌های غربی و کل زنجیره تجارت جهانی برمی‌گرده.بخش خصوصی دبی و شما به‌عنوان تاجر، قربانی سیاست‌های کلان شدین، در حالی که کمپانی‌های اروپایی (مثل خودروسازها، تجهیزات صنعتی یا حتی برندهای لوکس) بازار دبی رو از دست دادن و مجبورن با هزینه‌های بالاتر به جاهای دیگه مثل چین یا هند برن. نتیجه؟ همه ضرر می‌کنن: شما فروشنده‌تون رو از دست می‌دین، اونا مشتری، و دبی گردش مالیش کم می‌شه.
    • NP AE ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      تلخ‌تر اینکه این "ممنوعیت‌ها" نه بر اساس ریسک واقعی، بلکه از ترس جریمه‌های سیاسی وضع شدن – یه اشتباه استراتژیک که سرمایه‌گذارایی دارن حسرتش رو می‌خورن 😔🌍
    • NP AE ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      نگاه باید خیلی پخته و صلح‌طلبانه‌ باشه؛ این سختی‌ها هرچند تلخ، ابدی نیستن و بالاخره با تغییر شرایط و عقلانیت جهانی، راه‌های تجارت باز می‌شه مهم اینه که قلباً نگران همه طرف‌ها ملت ها هستیم از ایران خودمون گرفته تا سرمایه‌گذارای در ایران دبی و این حس انسانیه که دنیا رو نجات می‌ده ان‌شاءالله این روزها بگذره و همه به سود هم برسیم 😊🙏🌍
    • NP AE ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      امید به خداوند بزرگ‌ترین نیروی تغییره؛ وقتی قلب‌ها پر از ایمان باشه، جهان به باغی امن از تجارت، شادی و تعامل ملت‌ها تبدیل می‌شه.ان‌شاءالله این روزای سخت بگذره و همه سرمایه‌گذارا، تجار و ملت‌ها در صلح و امنیت کنار هم باشن 🙏🌍✨
      • حسین IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
        بعید می دانم تا این سگ هار آمریکا یعنی اسرائیل در خاور میانه باشد دنیا آرام شود. انشاالله اول این صهیونیست ها را نابود می کنیم بعد به یاری خداوند با ظهور مولایمان حضرت حجت (ع) به دنیایی آرام خواهیم رسید.
    • جهانبخش IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      شرم بر سازگر با صهیون خائنین به خون شهدای فلسطین لعنت بر یهود پلید

