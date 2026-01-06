  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۱۷

رایزنی وزیران خارجه قطر و مصر درباره تحولات منطقه

رایزنی وزیران خارجه قطر و مصر درباره تحولات منطقه

وزیران خارجه مصر و قطر در تماسی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه به ویژه اوضاع در نوار غزه و اراضی اشغالی فلسطین تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قنا، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر امروز سه شنبه تلفنی رایزنی کردند.

در این تماس، طرفین روابط و همکاری دو کشور و راه‌های حمایت از آن را بررسی کردند.

دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه به ویژه اوضاع در نوار غزه و اراضی اشغالی فلسطین تبادل نظر کردند.

وزرای خارجه مصر و قطر بر اهمیت تشدید تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تضمین اجرای کامل توافق آتش بس در غزه و کاهش تنش در منطقه از طریق گفت‌وگو و روش‌های مسالمت آمیز تاکید کردند.

کد خبر 6715923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها