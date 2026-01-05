به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع محلی گزارش دادند که جنگندهها و پهپادهای رژیم صهیونیستی مناطق بین الصرفند و السکسکیه صیدا را در جنوب لبنان بمباران کردند.
این منابع افزودند که پرواز هواپیماها و حملات هدفمند اسرائیل باعث ایجاد وحشت در میان ساکنان محلی شد.
رادیوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که موج دوم حملات هوایی این رژیم به لبنان انجام شد و طی آن مناطق تحت کنترل حزب الله و جنبش حماس هدف قرار گرفت.
این حملات در چارچوب استمرار نقض توافق آتشبس نوامبر ۲۰۲۴ توسط اسرائیل صورت گرفته است.
نهادهای لبنانی هشدار دادهاند که تداوم این حملات میتواند امنیت مرزهای جنوبی را به خطر بیندازد و احتمال تشدید تنشها را افزایش دهد.
رژیم صهیونیستی طی ماههای گذشته بارها آتشبس را نقض کرده است. این روند نشان میدهد که تنشها در مرز لبنان با اسرائیل همچنان ادامه دارد و توافق آتشبس شکننده باقی مانده است.
