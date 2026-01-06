به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد امروز سه شنبه در واکنشی لفظی و منفعلانه به ادامه جنایتهای اشغالگران قدس علیه مردم مظلوم فلسطین در سخنانی اعلام کرد: بیش از یک میلیون نفر در نوار غزه هنوز به کمکهای فوری برای سرپناه نیاز دارند.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد بدون محکوم کردن جنایتهای رژیم کودک کش صهیونیست، ادامه داد: چادرها نمیتوانند گزینه اصلی و تنها گزینه سرپناه در غزه باشند؛ زیرا آنها فقط حفاظت موقت را فراهم میکنند.
استفان دوجاریک سپس در خصوص سودان اضافه کرد: ما درخواست فوری خود را برای آتشبس فوری و حفاظت از غیرنظامیان در سودان تکرار میکنیم.
نظر شما