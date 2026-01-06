  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۲

سازمان ملل: چادرها نمی‌توانند گزینه اصلی سرپناه در غزه باشند

سازمان ملل: چادرها نمی‌توانند گزینه اصلی سرپناه در غزه باشند

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنشی لفظی و منفعلانه به ادامه جنایت‌های اشغالگران قدس علیه مردم مظلوم فلسطین، گفت: چادرها نمی‌توانند گزینه اصلی سرپناه در غزه باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد امروز سه شنبه در واکنشی لفظی و منفعلانه به ادامه جنایت‌های اشغالگران قدس علیه مردم مظلوم فلسطین در سخنانی اعلام کرد: بیش از یک میلیون نفر در نوار غزه هنوز به کمک‌های فوری برای سرپناه نیاز دارند.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد بدون محکوم کردن جنایت‌های رژیم کودک کش صهیونیست، ادامه داد: چادرها نمی‌توانند گزینه اصلی و تنها گزینه سرپناه در غزه باشند؛ زیرا آنها فقط حفاظت موقت را فراهم می‌کنند.

استفان دوجاریک سپس در خصوص سودان اضافه کرد: ما درخواست فوری خود را برای آتش‌بس فوری و حفاظت از غیرنظامیان در سودان تکرار می‌کنیم.

کد خبر 6715866

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها