  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

قرص لاغری «مانجارو» وجود ندارد

قرص لاغری «مانجارو» وجود ندارد

کارشناس دفتر پایش فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، گفت: هیچگونه قرص لاغری با نام مانجارو خوراکی در بازار وجود ندارد و هر آنچه با این عنوان عرضه می‌شود، فاقد مجوز و قاچاق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محدثه معصومی اظهار داشت: دارویی با عنوان «اورفورگلیپرون» که این روزها در فضای مجازی تحت عنوان «مانجارو خوراکی» تبلیغ می‌شود، در دنیا صرفاً در مرحله تحقیقاتی و مطالعات بالینی است و تا کنون مجوز تولید و توزیع توسط FDA آمریکا و هیچ مرجع معتبر دیگری را نگرفته است. بنابراین به طور قانونی در هیچ جای دنیا در دسترس عموم قرار نگرفته است.

وی افزود: تیرزپاتید با نام تجاری مانجارو در سطح جهانی فقط به شکل تزریقی موجود است و تاکنون هیچ گونه فرم قرص خوراکی از آن در سازمان‌های دارویی معتبر دنیا ثبت نشده است و خرید و فروش این دارو، مصداق فرآورده قاچاق و فاقد مجوز محسوب می‌شود.

به گفته معصومی، بررسی‌های علمی نشان می‌دهد تیرزپاتید به صورت تزریقی می‌تواند در برخی بیماران منجر به کاهش وزن تدریجی شود، اما ادعاهای مطرح شده درباره کاهش ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم وزن در یک ماه، هیچ مبنای علمی معتبر ندارد و در مطالعات بالینی تأیید نشده است.

کارشناس دفتر پایش فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو هشدار داد: دارو درمانی چاقی تنها در موارد خاص و با تجویز پزشک مجاز است؛ زیرا در صورت عدم رعایت دوز و دوره درمانی مناسب، خطر بروز عوارض جانبی وجود دارد و وزن کاهش‌یافته اغلب در مدت کوتاهی پس از قطع دارو باز می‌گردد.

وی خاطر نشان کرد: شهروندان باید از تهیه هر دارویی داروها ازجمله داروهای لاغری که فاقد تأیید سازمان غذا و دارو هستند اجتناب کرده و از مصرف محصولات دارویی با منشأ نامعلوم که در فضای مجازی تبلیغ می‌شوند، خودداری کنند و هرگونه موارد مشکوک را از طریق مسیرهای نظارتی گزارش دهند.

کد خبر 6715073
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها