نسخه نهایی روبات انسان نمای بوستون دینامیکس آماده تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این شرکت روباتیک اعلام کرد نسخه نهایی محصول هم اکنون در حال ساخت است و نخستین شرکت‌هایی که می‌توانند آن را به کار گیرند، هیوندای، سهامدار بزرگ بوستون دینامیکس و دیپ مایند متعلق به گوگل هستند.

نسخه جدید اطلس می‌تواند طیف وسیعی از فعالیت‌های صنعتی را انجام دهد و به طور خاص با توجه به هماهنگی وقابل اعتماد بودن، طراحی شده است. اطلس اکنون می‌تواند به طور خودکار یا به وسیله یک اپراتور از راه دور یا با استفاده از یک تبلت کار کند. همچنین این روبات قدرتمند است و عمر طولانی دارد.

به گفته بوستون دینامیک ارتفاع روبات به حدود ۷.۵ فوت می‌رسد و می‌تواند تا ۱۱۰ پوند بار راحمل کند.

رابرت پلیتر مدیر ارشد اجرایی شرکت در بیانیه معرفی اطلس گفت: این بهترین روباتی است که تاکنون ساخته ایم. اطلس شیوه عملکرد صنعت را متحول می‌کند و این نخستین گام در مسیر هدفی است که ما از کودکی درباره آن خیالپردازی می‌کردیم.