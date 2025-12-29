روبات خانگی ال جی رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، این روبات به عنوان دستیار خانگی وظایف مختلفی را انجام میدهد. ال جی چند تصویر از این روبات را همراه جزئیات کلیدی در رسانهها منتشر کرده است. به گفته ال جی، این روبات دو بازوی پیشرفته با هفت درجه آزادی عمل دارد که امکان انجام حرکات شبیه انسان را فراهم میکند. هر دست دارای پنج انگشت است که برای انجام فعالیتهای ظریفی که نیازمند موتور کنترل با ظرافت هستند، به طور مستقل مدیریت میشوند.
سر روبات یک تراشه یکپارچه دارد که به عنوان مغز آن عمل میکند. علاوه بر آن در سر ابزار یک نمایشگر، دوربین، بلندگو و حسگرهایی وجود دارد. این قطعات تعامل صوتی، ناوبری و ارتباطات را فراهم میکنند. فناوری «هوش عاطفی» ( Affectionate Intelligence)ال جی به CLOiD اجازه میدهد محیط اطرافش را حس کند، با کاربران به طور طبیعی تعامل کند و با کمک استفاده مکر پشتیبانی شخصی سازی شده را فراهم میکند.
هدف ال جی از ساخت روبات کاهش فعالیتهای خانگی است تا افراد بتوانند به جای کارهای خانه، روی روابط شأن و همچنین اختصاص وقتی به خود تمرکز کنند.
اندازه روبات برای فضاهای زندگی مدرن مناسب است. آنتنهای مبتنی بر حسگر و قابلیتهای هوش مصنوعی ابزار به آن اجازه میدهد در خانه جهت یابی کند، دستورات را انجام دهد و با گذر زمان بیش از پیش قابلیت دستیاری را شخصی سازی کند.
ال جی در حالی این خبر را اعلام کرده که بازار روباتهای خانگی به شدت رقابتی شده اند و شرکتهای بزرگ و کوچک برای ارائه روباتهایی که به طور واقعی در مصارف روزمره کاربرد دارند، با یکدیگر رقابت میکنند.
نظر شما