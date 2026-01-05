روبات انسان نما کارگر خانگی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، پس از آنکه این شرکت هفته گذشته CLOiD را به طور اجمالی معرفی کرد، اکنون برای نخستین بار این روبات مبتنی بر هوش مصنوعی را ارائه کرده که میتواند لباسهای شسته شده را تا کند، سرو غذا انجام دهد و در انجام دیگر فعالیتها نیز کمک حال باشد.
سرCLOiD بسیار جالب است و به یک نمایشگر، بلندگوها، دوربینها و حسگرهای دیگر مجهز است. ال جی در بیانیه خبری معرفی این محصول آورده است: این عناصر در مجموع به روبات اجازه میدهند از طریق زبان گفتار و حالات صورت با انسانها ارتباط برقرار کند، محیط زندگی خود و الگوهای سبک زندگی کاربرانش را بیاموزد و لوازم خانگی را با توجه به آموختههایش کنترل کند.
علاوه بر آن روبات دارای دو بازوی روباتیک همراه شانه، آرنج، مفصل مچ و دستان با انگشتانی است که میتوانند به طور مستقل حرکت کنند. ال جی تصاویری از پایه CLOiD را منتشر نکرده اما این روبات از چرخها و فناوری مشابه آنچه سازندگان لوازم خانگی برای جاروهای روباتیک به کار میبرند، استفاده میکند. همچنین شرکت سازنده اشاره دارد بازوهای آن میتوانند اشیایی را بردارند که در سطح زانو و بالاتر هستند، بنابراین نمیتواند اشیا را از روی زمین بردارد.
ال جی اعلام کرده روبات را در حال انجام فعالیتهای مختلف در وضعیتهای متفاوت مانند شروع چرخه شستشو و تا کردن لباسهای شسته شده نمایش میدهد. همچنین این شرکت تصاویری از روبات در حال خارج کردن یک کروسان از فر، قراردادن ظروف در ماشین ظرفشویی و سرو کردن بشقاب غذا منتشر کرده است. پس از آغاز نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی ۲۰۲۶ میلادی در هفته جاری میتوان روبات CLOiD را از نزدیک دید و به این ترتیب به درک بهتری از قابلیتهای آن دست یافت.
نظر شما