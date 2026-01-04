روبات حافظ امنیت شهری در چین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، ویدئویی که به نظر می‌رسد صحنه‌ای از یک گشت‌زنی عادی در اماکن عمومی را به تصویر می‌کشد، نشان‌دهنده تلاش فزاینده چین برای آزمایش ابزارهای روباتیک پیشرفته در نقش‌های مرتبط با حفظ ایمنی عمومی است.

این ویدئو که در شبکه‌های اجتماعی چین منتشر شده، یک روبات انسان‌نما در اندازه انسان را نشان می‌دهد که با اطمینان خاطر، در پیشاپیش دو افسر پلیس، در یکی از مناطق گردشگری مشهور گام برمی‌دارد. با این حال، مقامات رسمی هنوز اعلام نکرده‌اند که این رویداد به معنای استفاده رسمی از روبات در مأموریت‌های پلیسی است یا خیر. گزارش‌ها حاکی از آن است که این گشت‌زنی بیشتر جنبه نمایشی و آزمایشی داشته و بخشی از فعالیت‌های معمول نیروهای مجری قانون محسوب نمی‌شود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این روبات توسط شرکت «EngineAI Robotics Technology» مستقر در شهر شنژن ساخته شده و ظاهر آن شباهت زیادی به شخصیت‌های فیلم‌های علمی‌–تخیلی مانند «روبوکاپ» و «ترمیناتور» دارد.