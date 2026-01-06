به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، چهل‌وششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی گردشگری فیتور ۲۰۲۶ قرار است از ۲۱ تا ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶ در مرکز نمایشگاهیIFEMA مادرید اسپانیا برگزار شود و بار دیگر این رویداد را به مهم‌ترین بستر تبادل تجاری، دانشی و فرهنگی صنعت گردشگری جهان تبدیل کند.

در سالی که گردشگری جهانی با رشد چشمگیر در تعداد سفرها و درآمدها روبه‌رو بوده، پایداری به یکی از محورهای اصلی FITUR ۲۰۲۶ تبدیل شده است. بر اساس اعلام برگزارکنندگان، هدف این دوره ایجاد چارچوبی است که نوآوری، رقابت‌پذیری و حفاظت از منابع طبیعی را با هم تلفیق کند و به توسعه‌ای مسئولانه و سودمند برای جوامع محلی منجر شود.

در این راستا، Knowledge Hub (مرکز دانش) به‌عنوان بخش تخصصی برای ترویج راهکارهای نوآورانه در زمینه مدیریت منابع، رقابت اقتصادی و توسعه جامعه باز شده و از ۲۱ تا ۲۳ ژانویه میزبان کارشناسان و متخصصان جهانی خواهد بود.

یکی از نقاط قوت فیتور ۲۰۲۶ توجه ویژه به فناوری سفر و گردشگری است. حوزه فناوری سفر با بیش از ۵۰٪ رشد نسبت به سال قبل یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های فناوری گردشگری را تشکیل می‌دهد و شرکت‌ها و استارتاپ‌های بیش از ۲۰ کشور را گرد هم آورده تا آخرین دستاوردها در حوزه هوش مصنوعی، تجزیه و تحلیل داده، تجربه‌های دیجیتال و راهکارهای هوشمند گردشگری را به نمایش بگذارند.

در فیتور ۲۰۲۶ بخش‌های تخصصی متعددی قرار است به موضوعات گوناگون صنعت سفر بپردازند:

FITUR Lingua: گردشگری زبان و تجربه‌های فرهنگی مرتبط با یادگیری زبان.

FITUR Woman: ترویج نقش زنان در صنعت گردشگری و فرصت‌های اقتصادی این بخش.

این تنوع محتوایی نشان می‌دهد فیتور فقط یک نمایشگاه تجاری نیست، بلکه یک آیینه از تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در گردشگری جهان است.

کشور مکزیک به‌عنوانCountry Partner (کشور شریک رسمی) در فیتور ۲۰۲۶ حضور دارد. این فرصت به مکزیک امکان می‌دهد تا ظرفیت‌های فراوان گردشگری خود، از میراث‌فرهنگی و طبیعی گرفته تا شهرهای جادویی (Pueblos Mágicos)، جشنواره‌های فرهنگی و مناطق کمتر شناخته‌شده) را در بزرگ‌ترین رویداد گردشگری جهان معرفی کند.

مکزیک با رشد چشمگیر گردشگران بین‌المللی و درآمدهای حاصل از سفرها، قصد دارد جایگاه خود را در بازارهای اروپایی و جهانی تقویت کند، سرمایه‌گذاری‌های جدید جذب کند و خود را به‌عنوان یکی از پنج مقصد گردشگری محبوب جهان تا سال ۲۰۳۰ مطرح سازد.

علاوه بر این، همزمانی فیتور ۲۰۲۶ با میزبانی مکزیک در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ فرصتی بی‌سابقه برای گردشگری ورزشی و فرهنگی ایجاد می‌کند که می‌تواند بخش زیادی از مخاطبان جهانی را به سفر و کشف این کشور ترغیب کند.

تمرکز بر راهکارهای عملی و نوآورانه

در کنار نمایش محصولات و مقاصد توریستی، فیتور ۲۰۲۶ به زمینه‌های کاربردی‌تر مثل مدیریت آب و منابع طبیعی نیز توجه دارد. در چالش سال ۲۰۲۶ «FITURNEXT» که به عنوان رصدخانه پایداری فیتور شناخته می‌شود، بر پروژه‌هایی تمرکز دارد که به مدیریت مسئولانه آب و سایر منابع آسیب‌پذیر کمک می‌کنند و نمونه‌های موفق جهانی را معرفی می‌کنند.

چند هزار شرکت از بیش از ۱۵۰ کشور در فیتور امسال شرکت می‌کنند و این رویداد را به پلتفرمی بی‌بدیل برای تبادل تجربیات، توسعه همکاری‌های دولتی–خصوصی و رونق کسب‌وکارها تبدیل می‌کنند.

در روزهای پایانی نمایشگاه (۲۴ و ۲۵ ژانویه)، درهای فیتور به روی عموم مردم باز می‌شود و تجربه‌های گردشگری مختلف را در قالب نمایشگاه، فعالیت‌های فرهنگی و دیدار با نمایندگان گردشگری سراسر جهان فراهم می‌آورد.

چهل‌وششمین دوره فیتور نه‌تنها یک نمایشگاه سفر و گردشگری است، بلکه سنگ بنای آینده صنعت گردشگری جهانی به‌شمار می‌آید، جایی که پایداری، تکنولوژی، فرهنگ و تعامل بین‌المللی در کنار هم قرار می‌گیرند تا مسیری جدید برای توسعه این صنعت استراتژیک ترسیم کنند.