اتفاق مثبتی که به استقلال جان دوباره داد/شانس قهرمانی درحذفی چقدر است؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در نیم‌فصل اول لیگ بیست و پنجم، یک روند سینوسی را تجربه کرد؛ آبی‌پوشان با هدایت ریکاردو ساپینتو پس از تیم‌های سپاهان و پرسپولیس و با کسب ۲۵ امتیاز در رده سوم جدول قرار گرفتند. این عملکرد تا حدودی باعث شد که هواداران استقلال با امید به نیم‌فصل دوم نگاه کنند و انتظار داشته باشند تیم‌شان بتواند روندی پایدارتر و موفق‌تر را رقم بزند.

استقلالی‌ها علاوه بر رقابت در لیگ برتر، در دو رویداد مهم دیگر نیز حضور دارند؛ جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا ۲. آبی‌ها به وضوح نیم‌نگاهی به این دو جام دارند و تلاش می‌کنند علاوه بر کسب موفقیت در لیگ، در این رقابت‌ها نیز حضوری قابل توجه و پررنگ داشته باشند.

با توجه به بازگشت برخی بازیکنان کلیدی و آماده شدن نفرات جدید، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند استقلال بتواند در نیم‌فصل دوم ثبات بیشتری در عملکرد خود پیدا کند و رقابت جدی‌تری برای کسب عنوان قهرمانی در لیگ و موفقیت در جام‌های دیگر داشته باشد.

عدم حضور ساپینتو در کنار زمین در اوایل فصل به ضرر استقلال شد

سعید عزیزیان، پیشکسوت استقلال و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد آبی‌پوشان در نیم‌فصل اول لیگ بیست و پنجم اظهار داشت: استقلال نیم‌فصل اول فراز و نشیب زیادی داشت. اوایل فصل تیم خوب شروع نکرد، چون ساپینتو، هنوز نتوانسته بود کنار زمین حضور کامل داشته باشد. وقتی مربی کنار زمین حضور دارد، بازیکنان حس می‌کنند مربی در کنار آن‌هاست و تمام تلاش خود را به کار می‌بندند، اما وقتی از دور نظارت می‌کند، تأثیرگذاری کمتر است.

پیروزی مقابل سپاهان به استقلال جان داد

او ادامه داد: تیم با حضور مربی و بازیکنان آماده، روند بهتری پیدا کرد. بازی آخر استقلال مقابل سپاهان که با پیروزی همراه شد، واقعاً به تیم جان تازه‌ای داد. به نظر من، استقلال امسال فرازهایی داشته، اما بازیکنان برای شناخت کامل تاکتیک‌ها و سیستم ساپینتو به زمان نیاز داشتند. همین امر باعث شد اوایل فصل نتایج دلخواه کسب نشود.

عزیزیان درباره نیم‌فصل دوم افزود: استقلال می‌تواند روند خود را به خوبی ادامه دهد و نقیصه‌ها را جبران کند، زیرا اکنون مربی شناخت بهتری از تیم دارد و می‌داند کجاها نیاز به اصلاح است. اگر چه برخی بازیکنان خارجی ابتدای فصل نیمکت‌نشین بودند و نتوانستند عملکرد مطلوبی داشته باشند، اما با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی، باشگاه باید این بازیکنان را حفظ کند و به مرور از آن‌ها بازی بگیرد.

استقلال کار راحتی در جام حذفی دارد

وی در ادامه درباره برنامه تیم در مسابقات پیش‌رو استقلال مقابل فولاد هرمزگان در جام حذفی و تراکتور در لیگ برتر گفت: بازی جام حذفی همواره مسابقات شگفتی‌ساز دارد، اما فکر نمی‌کنم استقلال با فولاد مشکل خاصی داشته باشد. بازی با تراکتور سخت خواهد بود، زیرا تیمی که سال قبل قهرمان شده و عملکرد خوبی دارد، کار را برای هر رقیبی دشوار می‌کند. با این حال، استقلال تیمی مدعی و قدرتمند است و امیدواریم بتواند با رفع نواقص، نیم‌فصل دوم را موفق‌تر آغاز کند.

عزیزیان در پایان گفت: با توجه به وضعیت تیم و بسته بودن پنجره، حفظ بازیکنان فعلی و استفاده بهینه از آن‌ها اهمیت بالایی دارد. امیدوارم استقلال بتواند روند موفقیت خود را ادامه دهد و در نیم‌فصل دوم شرایط بهتری داشته باشد.