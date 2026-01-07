به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران با پیروزی برابر سپاهان معادلات بالای جدول را بر هم زد تا با شروع دور برگشت لیگ برتر تیم های استقلال، سپاهان و پرسپولیس به دنبال رسیدن به قهرمانی در پایان لیگ باشند.

در این میان هر چند آبی پوشان توانستند برد ارزشمند و امیدوارکننده ای را کسب کنند اما نوسان زیادی این تیم با ریکاردو ساپینتو نگرانی هایی را برای نیم فصل دوم ایجاد کرده است.

برد ۶ امتیازی برای استقلال

غلامرضا فتح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص پیروزی استقلال برابر سپاهان اصفهان گفت: خیلی ها فکر می‌کردند استقلال در اصفهان و مقابل تماشاگران سپاهانی و بازیکنان خوب سپاهان شکست را پذیرا خواهد شد و از کورس قهرمانی کنار خواهد رفت اما آبی پوشان با انجام یک بازی خوب و منطقی توانستند به یک برد شیرین دست پیدا کرده تا دوباره بالای جدول دستخوش تغییر شده و استقلال هم به جمع مدعیان قهرمانی باز گردد. استقلال با این برد هم به جمع مدعیان برگشت و هم از حاشیه ها دور شد تا کادر فنی با خیال آسوده به تعطیلات برود.

سپاهان ساپینتو را ابقا کرد

وی در خصوص صحبت هایی مبنی بر جدایی ساپینتو از استقلال گفت: سپاهان ساپینتو را ابقا کرد. سرمربی پرتغالی استقلال چند تساوی پی در پی داشت که صدای مدیران استقلال و هواداران در آمده بود و حتی چند گزینه جانشینی برای ساپینتو هم معرفی شده بود ولی پیروزی برابر سپاهان و رسیدن به بالای جدول باعث شد همه معادلات تغییر کند تا ساپینتو در استقلال ماندگار شده و مدیران استقلال ببینند آیا وی در دور برگشت می‌تواند نتایج دلخواه را بگیرد یا باز هم بحث تغییر سرمربی بوجود بیاید.

استقلال به کمیته فنی نیاز دارد

کارشناس فوتبال در خصوص نبود کمیته فنی در فوتبال ایران گفت: یکی از دلایلی که استقلال امتیاز از دست داد نبود یک کمیته فنی در مجموع تیم بود. نقش کمیته فنی در نتایج یک تیم و انتخاب بازیکنان جدید بسیار مهم است. مدیران استقلال باید تشکیل یک کمیته فنی را با پیشکسوتان با تجربه در دستور کار قرار دهند تا در مواقع لزوم به کادر فنی کمک کند. تشکیل کمیته فنی به منزله دخالت در کار کادر فنی نیست بلکه همراهی و دادن نکات لازم به سرمربی است و امیدوارم کمیته فنی هرچه زودتر در تمام تیم های ایرانی شکل بگیرد.

نبود چمن مناسب به فوتبال ضربه زده است

فتح آبادی با انتقاد از نبود زمین چمن باکیفیت در پایتخت گفت: متاسفانه با شروع بازسازی ورزشگاه آزادی که خیلی بحث برانگیز شده به دلیل طولانی شدن روند بازسازی دیگر زمین چمن با کیفیتی در تهران وجود ندارد و این جای تاسف است که تیم استقلال مجبور است به جای بازی در تهران باید به شهرستان برود که این باعث خواهد شد هم هزینه ها بالا برود و هم ریکاوری تیم دچار اشکال شود که همه این اتفاقات به ضرر تیم خواهد بود.

مدیر عامل جدید امتحان پس داده نباشد

وی در خصوص انتخاب مدیر عامل جدید استقلال طی روزهای آینده گفت: داستان انتخاب مدیر عامل جدید آنقدر طولانی شده که همه آن را به فراموشی سپرده‌اند. اگر قرار است واقعا مدیر عامل انتخاب شود باید امتحان پس داده نباشد چون مدیرانی بودند که عملکرد فوق العاده ضعیفی داشتند و برکنار شدند اما حالا تلاش می‌کنند تا دوباره برگردند انتخاب مدیر عامل باید بر اساس توانایی و شناخت کافی از استقلال باشد تا دوباره مشکلات و اشتباهات گذشته تکرار نشود.

لیگ پیشرفتی نداشته است

کارشناس فوتبال در پاسخ به این پرسش که آیا پیشرفتی در دور رفت لیگ امسال نسبت به سال گذشته وجود داشته یا خیر تاکید کرد: با زیرساخت هایی که ما داریم پیشرفت که هیچ پسرفت هم کرده ایم ، ساده ترین آن زمین های بی کیفیت است که فقط شاهد فوتبال روی هوا هستیم و از دیدن یک فوتبال تاکتیکی و روان محروم شدیم. با روندی که در فوتبال ما بوجود آمده و همه از نبود زیرساخت کافی گله مند هستند نباید انتظار پیشرفت از فوتبال ایران داشته باشیم مگر اینکه تغییرات اساسی در فوتبال ما شکل بگیرد که اعتقاد دارم آن هم بیشتر به یک معجزه شبیه است.