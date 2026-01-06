به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ روز ۲۱ بهمن باید از تیم الحسین اردن میزبانی کند. سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا با توجه به میزبانی استقلال در مرحله گروهی و استفاده از ورزشگاه شهدای شهر قدس، این ورزشگاه را به‌عنوان میزبان دیدار با الحسین معرفی کرده است، اما مدیران باشگاه استقلال هنوز تصمیم نهایی خود را اتخاذ نکرده‌اند.

با توجه به ترمیم زمین چمن ورزشگاه شهدای شهر قدس، انتظار می‌رود این ورزشگاه برای میزبانی از آبی‌پوشان شرایط مناسبی داشته باشد، اما همچنان احتمال دارد که کیفیت چمن برای ریکاردو ساپینتو قابل قبول نباشد.

استقلالی‌ها حدود ۴ روز دیگر فرصت دارند تا تکلیف ورزشگاه میزبان این بازی را مشخص کنند؛ اینکه آیا دیدار مقابل الحسین در شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد یا تیم راهی شهر دیگری می‌شود که تأیید ورزشگاه میزبان بازی هم منوط به تصمیم‌گیری مسئولان AFC است.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد مذاکرات مثبتی بین مسئولان باشگاه استقلال و مسئولان یزد صورت گرفته و به احتمال زیاد یزد میزبان دیدارهای آینده استقلال در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود.

در همین راستاد باشگاه استقلال با ارسال نامه ای به هیئت فوتبال یزد خواستار میزبانی از بازیهای استقلال شد که مورد موافقت مسئولان این استان قرار گرفته است.