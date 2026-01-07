استقلال برای اندونگ استعلام می گیرد/ کارشناسان حقوقی به صف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدیه اندونگ، هافبک گابنی تیم فوتبال استقلال که در نیمفصل نخست لیگ برتر در اغلب دیدارهای این تیم بهعنوان بازیکنی ثابت به میدان رفته بود، پس از پایان نیمفصل و پیش از ترک ایران برای همراهی تیم ملی کشورش در رقابتهای جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵، نامهای را خطاب به مدیران باشگاه استقلال ارسال کرد و خواستار فسخ قرارداد خود با آبیپوشان شد؛ موضوعی که البته از سوی خود اندونگ انجام نشد و مدیر برنامههای این بازیکن اقدام به ارسال این نامه کرد.
در ادامه، مدیران باشگاه استقلال پس از انجام مذاکرات و رسیدن به توافق با این هافبک گابنی، قرارداد او را برای مدت دو سال دیگر تمدید کردند تا اندونگ همچنان در جمع شاگردان ریکاردو ساپینتو باقی بماند.
با این حال، با توجه به بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی باشگاه استقلال و عدم بازگشایی آن در نیمفصل، این بحث مطرح شده که باشگاه استقلال امکان تمدید و ثبت قرارداد بازیکنی را که اقدام به فسخ قرارداد کرده، نداشته است. از آنجا که نامه فسخ بهصورت رسمی و شخصاً از سوی خود اندونگ برای مدیران باشگاه ارسال نشده، مسئولان استقلال امیدوارند در این زمینه با مشکلی مواجه نشوند.
در همین راستا، باشگاه استقلال قصد دارد با مشورت چند کارشناس حقوقی، این موضوع را از طریق نهادهای ذیربط پیگیری کند تا در صورت تأیید نبود مشکل حقوقی بتواند از دیدیه اندونگ در ادامه دیدارهای استقلال استفاده کند.
