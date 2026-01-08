تکلیف مرد شماره یک قفس توری استقلال تا پایان فصل مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تمرینات خود را برای دیدار با فولاد هرمزگان در مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی دنبال میکند؛ دیداری که آبیپوشان امیدوارند با عبور از سد این تیم دستهدومی، جواز حضور در مرحله یکچهارم نهایی و جمع هشت تیم برتر مسابقات را به دست آورند.
در این میان، آنتونیو آدان دروازهبان باتجربه اسپانیایی استقلال که در ابتدای فصل و بنا به درخواست ریکاردو ساپینتو به جمع آبیها اضافه شد، طی هفتههای اخیر بار دیگر جایگاه خود را در چارچوب دروازه این تیم تثبیت کرده و بهعنوان گلر اول استقلال شناخته میشود.
بر همین اساس، ساپینتو اعتماد کاملی به این دروازهبان دارد و قصد دارد در ادامه دیدارهای فصل جاری نیز از آدان استفاده کند؛ موضوعی که باعث شده حبیب فرعباسی بار دیگر روی نیمکت بنشیند. سرمربی پرتغالی استقلال پیش از این بارها تأکید کرده که دروازهبان اول تیمش یک گزینه خارجی خواهد بود و فرعباسی باید بپذیرد که برای رسیدن به پیراهن شماره یک استقلال، کار دشواری پیش رو دارد.
نکته قابل توجه اینکه فرعباسی در دو جلسه اخیر تمرینی استقلال عکسی از او در صفحه رسمی باشگاه استقلال منتشر نشده تا غیبت او نمایان باشد و آنتونیو آدان بدون رقیب جدی، بهعنوان گزینه اصلی در تمرینات آبیپوشان حضور داشته باشد.
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