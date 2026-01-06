حرکت پرنوسان استقلال برای رسیدن به سه جام/ ساپینتو روی لبه تیغ قدم زد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال فصل جدید رقابتهای لیگ برتر را با هدایت ریکاردو ساپینتو آغاز کرد. آبیپوشان پیش از شروع لیگ برتر در دیدار سوپرجام به مصاف تیم تراکتور رفتند، اما این بازی با برتری حریف خاتمه یافت و استقلال فصل جدید را با ناکامی در کسب جام آغاز کرد.
در آغاز فصل، استقلالیها بیش از دو ماه به دلیل محرومیت سرمربی خود را روی نیمکت نداشتند، اما با این حال در اولین بازی لیگ توانستند تراکتور را در تبریز شکست دهند. با این حال روند تیم در نیمفصل نخست سینوسی بود؛ آبیها در چند هفته حتی صدرنشین جدول شدند، اما به مرور نتایج نزولی شد و در پایان هفته پانزدهم با کسب ۶ برد، ۷ تساوی و ۲ شکست و مجموع ۲۵ امتیاز در رده پانزدهم جدول قرار گرفتند. این شرایط باعث شد هواداران امیدوار باشند که در نیمفصل دوم تیم نتایج بهتری کسب کند.
در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲، استقلال تجربه تلخی در دیدار خارج از خانه مقابل الوصل امارات داشت و با شکست سنگین ۷ بر یک مواجه شد. با این حال، شاگردان ساپینتو در پایان مرحله گروهی و پس از اینکه الوصل به عنوان تیم اول گروه صعود کرد، موفق شدند با کسب جایگاه دوم راهی مرحله یک هشتم نهایی شوند. یکی از نتایج درخشان استقلال در آسیا، پیروزی خارج از خانه مقابل المحرق بحرین بود که نشاندهنده توانایی تیم در مسابقات بینالمللی بود.
در جام حذفی، استقلال در مرحله یکشانزدهم نهایی مقابل پادیاب خلخال قرار گرفت. اگرچه انتظار میرفت شاگردان ساپینتو در برابر تیم دسته دومی کار راحتی داشته باشند، اما بازی به وقتهای اضافه کشیده شد و در نهایت استقلال موفق شد حریف خود را شکست دهد و راهی مرحله یک هشتم نهایی شود. در این مرحله، آبیها باید روز ۲۲ دی به مصاف فولاد هرمزگان بروند.
در هفتههای پایانی نیمفصل نخست لیگ برتر، استقلال با حاشیههایی از سوی برخی بازیکنان خود مواجه شد. رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی به دلیل شرایط سال منتهی به جام جهانی ۲۰۲۶ درخواست جدایی از تیم را مطرح کردند، اما مدیران باشگاه تا این لحظه با جدایی آنها مخالفت کردهاند. ساپینتو در سه دیدار اخیر تیم نیز نام این دو بازیکن را از لیست مسابقات خط زده است تا پیام مشخصی درباره تمرکز و نظم تیمی به سایر بازیکنان بدهد.
در میان بازیکنان استقلال، یاسر آسانی، وینگر اهل آلبانی، یکی از تاثیرگذارترین نفرات تیم بود. این بازیکن در ۱۴ بازی لیگ برتر ۷ گل به ثمر رساند و در جام حذفی نیز با دو گل مقابل پادیاب خلخال عملکرد درخشانی داشت. در رقابتهای آسیایی، آسانی در ۶ بازی ۲ گل برای تیمش به ثبت رساند و بهترین عملکرد گلزنی تیم را نسبت به سایر بازیکنان از خود به جا گذاشت.
یکی دیگر از خریدهای موفق خارجی استقلال منیر الحدادی بود. او به مرور به ترکیب اصلی تیم اضافه شد و در رقابتهای لیگ برتر ۲ گل به ثمر رساند و در لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز یک پاس گل مؤثر برای همتیمیهای خود ساخت. با مجموع ۳ پاس گل، الحدادی بهترین پاسور فصل جاری استقلال تا این لحظه به شمار میرود.
استقلالیها همچنین به دلیل فسخ غیرقانونی برخی از بازیکنان خود در سالهای اخیر با دو پنجره نقل و انتقالاتی بسته مواجه هستند و همین موضوع باعث شده تا آبیها نتوانند بازیکن جدیدی را به خدمت بگیرند و امیدوارند که رأی نهایی دادگاه CAS به سود این باشگاه باشد تا یکی از دو پنجره بسته آبیها باز شود و آنها مشکلی برای جذب بازیکن نداشته باشند.
استقلال در آغاز نیمفصل دوم، در هفته شانزدهم، در تهران میزبان تیم تراکتور خواهد بود. هواداران امیدوارند این بار نتیجه دیدار رفت تکرار شود و آبیها با کسب ۳ امتیاز خانگی نیمفصل دوم را با قدرت آغاز کنند. علاوه بر این، انتظار میرود ساپینتو با ترکیبی متوازن و بهرهگیری از ستارههای تأثیرگذار خارجی و داخلی، تیم را برای ادامه لیگ و رقابتهای آسیایی آماده کند تا بتواند جایگاه تیم را در جدول بهبود بخشد.
