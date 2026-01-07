به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی روز دوشنبه ۲۲ دی و در ورزشگاه شهدای خلیج فارس به مصاف تیم فولاد هرمزگان خواهد رفت. آبی‌پوشان که در مرحله یک‌شانزدهم نهایی این رقابت‌ها با دشواری موفق به عبور از تیم پادیاب خلخال شدند، حالا برای قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر جام حذفی باید از سد یک تیم دسته دومی دیگر عبور کنند.

در این میان، مهران احمدی هافبک استقلال پس از ماه‌ها دوری از میادین به دلیل مصدومیت، با آغاز دور جدید تمرینات آبی‌ها برای جام حذفی در کنار سایر بازیکنان تمرین کرد، اما هنوز به آمادگی کامل نرسیده است. این بازیکن قرار است زیر نظر کادر فنی تمرینات اختصاصی را نیز پشت سر بگذارد تا هرچه سریع‌تر شرایط بازگشت به میادین را به دست آورد.

با وجود اینکه احمدی از نظر پزشکی برای حضور در مسابقه مشکلی ندارد، اما با توجه به اینکه نخستین دیدار استقلال در نیم‌فصل دوم لیگ برتر مقابل تراکتور برگزار خواهد شد و این مسابقه روی کاغذ از حساسیت بیشتری نسبت به دیدار با فولاد هرمزگان برخوردار است، ریکاردو ساپینتو قصد ندارد از این بازیکن در ترکیب اصلی استفاده کند.