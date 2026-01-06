  1. استانها
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

فرماندار نمین: بازار نمین در آستانه اصلاح ارزی کنترل می‌شود

اردبیل-فرماندار شهرستان نمین گفت: ادارات متولی با همکاری بخشداران، بسیج و ناحیه مقاومت سپاه نسبت به برقراری ثبات در بازار اقدام نمایند تا بازار نمین در آستانه اصلاح ارزی، کنترل شود.

مهران امانی در گفت و گو با خبرنگار مهر به حذف ارز ترجیحی اشاره و اظهار کرد: طرح فوق با هدف انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنحیره، یعنی مصرف‌کننده نهایی در حال اجرا است و با نظارت مستمر دستگاه‌های متولی شاهد ثبات در قیمت‌ها خواهیم بود.

وی افزود: امکان استفاده صرفاً به‌صورت ماهانه و در سقف سهمیه هر ماه به مبلغ یک میلیون تومان وجود دارد و اعتبار به زودی برای خرید اقلام مشمول در فروشگاه‌های طرف قرارداد فعال خواهد شد.

فرماندار شهرستان نمین با بیان اینکه در مقطع زمانی نوسان قیمت خواهیم داشت، ادامه داد: اعتبار فوق کمک هزینه زندگی است و برای جبران تورمی است که اتفاق خواهد افتاد.

امانی با بیان اینکه مشکلی در تأمین کالاهای اساسی نداریم، خاطر نشان کرد: کلاهای اساسی به اندازه کافی تولید و ذخیره شده است.

وی با تاکید بر اینکه با کم فروشی، گران فروشی برخورد می‌شود، تصریح کرد: ادارات جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات و دیگر ادارات متولی گشت تلفیقی به طور مستمر انجام داده و کل شهرستان را پوشش دهند.

فرماندار شهرستان نمین افزود: بخشداران با نیروهای بسیج و ناحیه مقاومت شهرستان هماهنگی لازم را انجام دهند تا با کنترل بازار از هرگونه سو استفاده جلوگیری شود.

