به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست با جمعی از بازرگانان استان اردبیل با اشاره به تک‌نرخی شدن ارز، حذف ارز ترجیحی و هدفمند شدن یارانه کالاهای اساسی، اظهار کرد: پرداخت یارانه در حلقه اول واردات موجب بی‌ثباتی قیمت‌ها و برخی مشکلات دیگر می‌شد، اما با اجرای این سیاست، یارانه به‌صورت مستقیم به مردم پرداخت می‌شود.



وی افزود: با تک‌نرخی شدن ارز، واردات کالاهای اساسی آزاد شده و واردکنندگان می‌توانند بدون محدودیت نسبت به واردات این اقلام اقدام کنند.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به تفویض اختیار صدور مجوز واردات اقلام اساسی به استان‌ها، تصریح کرد: واردکنندگان استان می‌توانند کالاهای اساسی را از کشورهای همسایه وارد کنند و در این مسیر، مشوق‌های لازم برای تسهیل واردات پیش‌بینی شده است.



خلیلی تأمین مالی ۳ ماهه واردات، استفاده از ارز دیگر، تهاتر از محل صادرات کالاهای داخلی و بهره‌مندی از ارز تالار را از جمله روش‌های تشویقی برای واردات کالاهای اساسی عنوان کرد.



وی بیان کرد: واردات آزاد کالاهای اساسی می‌تواند با ایجاد رقابت، به تثبیت قیمت‌ها و تعادل بازار در ماه‌های آینده کمک کند.