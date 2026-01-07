  1. استانها
  2. اردبیل
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۴۹

قلندری: تأمین کامل کالاهای اساسی در اردبیل/ نظارت‌ها تشدید می‌شود

قلندری: تأمین کامل کالاهای اساسی در اردبیل/ نظارت‌ها تشدید می‌شود

اردبیل- فرماندار اردبیل از تأمین کامل و کافی کالاهای اساسی و پرمصرف خانوارها در سطح شهرستان اردبیل خبر داد وگفت: هیچ کمبودی در عرضه اقلام ضروری وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه بررسی وضعیت تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: در حال حاضر کالاهای اساسی به میزان کافی و حتی فراتر از نیاز در فروشگاه‌های سطح شهرستان تأمین شده و عملیات توزیع آن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حال انجام است

وی با بیان اینکه نظارت میدانی بر روند توزیع به طور مستمر و هدفمند از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود، افزود: تسهیل‌گری لازم برای تخصیص و توزیع اقلام ضروری از جمله مرغ، روغن، تخم‌مرغ و برنج صورت گرفته و این کالاها با قیمت مصوب و یکسان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت

فرماندار اردبیل هدف اصلی این برنامه را دسترسی آسان و عادلانه مردم به کالاهای مورد نیاز دانست و اظهار کرد: حدود چهار هزار فروشگاه در قالب طرح کالابرگ در سطح شهرستان فعال هستند و از ظرفیت سایر مراکز توزیعی نیز استفاده می‌شود.

قلندری با تأکید بر ضرورت هدفمندسازی و یکسان‌سازی قیمت‌ها و مقابله با تخلفات احتمالی گفت: با هرگونه قیمت‌گذاری نامتعارف یا تخلف در عرضه اقلام برخورد قاطع خواهد شد.

فرماندار اردبیل خاطرنشان کرد: «مردم هیچ‌گونه نگرانی از بابت تأمین کالاهای اساسی نداشته باشند، چرا که ذخایر به وفور موجود است و برنامه‌ریزی لازم برای استمرار توزیع منظم انجام شده است.

کد خبر 6717144

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه